Захаров: Луценко не имеют права запретить переписку

Об этом в комментарии заявил председатель правления Украинского Хельсинского союза по правам человека Евгений Захаров, комментируя решение руководства Менской колонии запретить Юрию Луценко передавать письма на свободу.

"Это грубое нарушение. Раньше были ограничения по количеству писем в зависимости от режима. Сейчас и их сняли. Осталось цензирование. По закону, кореспонднеция осужденных подлежит пересмотру. В каждой колонии есть такое должностное лицо, которое просматривает все письма осужденных на предмет информации, которая, по мнению этого цензора, не должна выходить за пределы колонии. Это превентивные меры с целью предотвращения возможных преступлений. Если цензор не видит ничего незаконного, и письмо ни к чему не подстрекает, письмо присылают по почте", - цитирует эксперта gazeta.ua.

"Я думаю, Луценко протестует против того, что его корреспонденцию просматривают. Кроме того, на свободу могут не передавать труды, а не письма политика. Возможно, это большие рукописи, цензор не хочет пересматривать", - сказал Захаров.

Как сообщал УНИАН, свои ответы на вопросы интервью «Украинской правде» Ю.Луценко диктовал жене Ирине, которая была у него на свидании в колонии.

Охрана колонии сказала, что телефон, по которому обычно общаются заключенные с посетителями, не работает, потому что нет света. Поэтому Ю.Луценко приходилось кричать через стекло в переговорной комнате колонии, а жена записывала его ответы на бумаге, так как, якобы, по правилам колонии, Ю.Луценко не имеет права передавать рукописи, а ему нельзя передавать какие-либо распечатанные тексты, в том числе статьи и новости из сайтов.