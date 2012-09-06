Луценко рассказал о соседях по камере и отношениях с персоналом

Об этом Ю.Луценко сообщил в интервью «Украинской правде».

“Мои соседи – четыре бывших правоохранителя из разных регионов Украины. Все они – нормальные люди”, – сказал экс-министр.

Он добавил, что отношения с персоналом - “рабочие”. “Я не создаю никаких проблем. Правда, по требованию руководства из Чернигова не разговаривать во время разрешенных телефонных звонков о политике ответил отказом”, – заявил Ю.Луценко.

По теме: Луценко не хочет дарить власти удовольствие говорить с ним заочно

На вопрос, есть ли в колонии опасность провокаций против него, Ю.Луценко ответил: “Я взрослый и опытный человек. Тюрьма – не школа бальных танцев, но и не место тотального зла. В Верховной Раде, в Администрации Президента его значительно больше. Я же готов к любому развитию событий. Тем более, что в жизни в действительности есть очень мало вещей, которые нельзя пережить”.

Как отмечает УП, ответы на вопросы «Украинской правды» Ю.Луценко надиктовал своей жене Ирине, которая побывала у него на свидании в колонии.

До этого охрана колонии сказала, что телефон, по которому обычно общаются заключенные с посетителями, не работает, потому что нет света. Поэтому Ю.Луценко приходилось кричать через стекло в переговорной комнате колонии, а жена записывала его ответы на бумаге. В это же время здесь параллельно проходило еще несколько свиданий.

Также, по правилам колонии, Ю.Луценко не имеет права передавать рукописи, а ему нельзя передавать какие-либо распечатанные тексты, в том числе статьи и новости из сайтов.