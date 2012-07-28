Эксперт: в новом законе о языках статус у украинского ниже, чем в советское время

Об этом в своей статье для ZN.UA пишет научный консультант Центра Разумкова Николай Мельник.

По словам эксперта, этот факт становится очевидным даже при сравнении общих положений этих законов. Так, советский закон признает украинский язык «одним из решающих факторов национальной самобытности украинского народа», устанавливает, что «Украинская ССР обеспечивает украинскому языку статус государственного с целью содействия всестороннему развитию духовных творческих сил украинского народа, гарантирование его суверенной национально-государственной будущности».

В преамбуле проекта Кивалова—Колесниченко положения относительно украинского языка сформулированы так: «Придавая важное значение укреплению статуса государственного — украинского языка как одного из важнейших факторов национальной самобытности украинского народа, гарантии его национально-государственной суверенности».

«Как видим, по варианту Кивалова—Колесниченко, украинский язык из решающего фактора национальной самобытности украинского народа превратился в важнейший (что далеко не одно и то же), а обязанность государства обеспечивать украинскому языку статус государственного с целью содействия всестороннему развитию духовных творческих сил украинского народа, гарантирование его суверенной национально-государственной будущности совершенно выпало из основных положений закона», — подчеркнул Николай Мельник.

«Примечательно, что советский закон устанавливает обязанность для республиканских и местных государственных, партийных, общественных органов, предприятий, учреждений и организаций создавать „всем гражданам необходимые условия для изучения украинского языка и углубленного овладения им“. Законопроект Кивалова—Колесниченко такой обязанности не предусматривает», — добавил он.