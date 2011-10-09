Партия Тимошенко зовет всех под Печерский суд

Партия "Батькивщина" призывает всех небезразличных граждан прийти 11 октября к Печерскому районному суду Киева, где в этот день запланировано оглашение приговора по результатам рассмотрения дела против экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО.

Об этом говорится в заявлении «Батькивщины», сообщается на сайте Ю.ТИМОШЕНКО.

«До 11 октября решается судьба демократии в Украине. Или мы будем свободными людьми в собственной стране, или ЯНУКОВИЧ превратит Украину в тоталитарное криминальное гетто», - подчеркивается в заявлении.

По убеждению его авторов, «страна как никогда не стоит перед выбором: власть народа или криминальный режим».

«11 октября они планируют огласить приговор. Но ЯНУКОВИЧ настолько боится народа, что может изменить день оглашения приговора. Если мы будем вместе – мы победим этот тоталитарный криминальный режим», - отметили в «Батькивщине».

В партии убеждены, что дело Ю.ТИМОШЕНКО – не ее личная проблема. «Режим ЯНУКОВИЧА строит систему, в которой власть должна стать полностью независимой от того, что думают о ней люди. Режим ЯНУКОВИЧА строит систему, в которой для тех, кто не согласен с политикой власти, место есть только в тюрьме», - говорится в заявлении.

Как подчеркивают в «Батькивщине», больше всего, что сейчас нужно режиму, – «это молчаливое согласие общества. На политические репрессии. На увеличение пенсионного возраста. На отмену льгот чернобыльцам, афганцам, ветеранам. На рост тарифов на услуги. На сдачу газотранспортной системы. На свертывание свободы слова и права на протест».

«Придите 11 октября к Печерскому суду!», - призывают в партии «Батькивщина».

Как сообщал УНИАН, 30 сентября судья Печерского районного суда Киева Родион КИРЕЕВ принял решение, что суд удаляется в совещательную комнату до 11 октября для вынесения приговора по делу по обвинению экс-премьер-минтстра Украины Юлии ТИМОШЕНКО в превышении полномочий во время подписания газовых контрактов с Россией в 2009 году.

Судья также постановил, что во время оглашения приговора по делу Ю.ТИМОШЕНКО в зале суда смогут присутствовать только журналисты.