Регионалы хотят узаконить русский язык в 10 областях

Народные депутаты Украины от Партии регионов Сергей КИВАЛОВ и Вадим КОЛЕСНИЧЕНКО зарегистрировали в Верховной Раде законопроект “О принципах государственной языковой политики”, предусматривающий использование региональных языков или языков меньшинств наравне с государственным.

Законопроект размещен на официальном сайте ВР Украины.

В законопроекте отмечается, что государственным языком Украины является украинский, и он обязательно применяется на всей территории Украины при осуществлении полномочий органами законодательной, исполнительной и судебной власти, в международных договорах, в учебном процессе в учебных заведениях.

К региональным языкам или языкам меньшинств Украины, согласно законопроекту, отнесены русский, белорусский, болгарский, армянский, гагаузский, идиш, крымско-татарский, молдавский, немецкий, новогреческий, польский, ромский, румынский, словацкий, венгерский, русинский, караимский, крымчацкий языки.

Данным законопроектом предусматривается, что на территории Украины гарантируется свободное использование региональных языков. В нем отмечается, что по решению местного совета или по результатам сбора подписей в отдельных случаях, такие меры могут применяться к языку, региональная языковая группа которого составляет менее 10% населения соответствующей территории. Численность региональной языковой группы на определенной территории определяется на основании данных Всеукраинской переписи населения о языковом составе населения в разрезе административно-территориальных единиц.

В пояснительной записке к законопроекту указано, что в случае принятия законопроекта, русский язык станет региональным в 13 административно-территориальных единицах Украины (из 27-ми) – в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской областях, АР Крым и гг. Киеве и Севастополе; крымско-татарский – в АР Крым, венгерский – в Закарпатской области, румынский – в Черновицкой. Другие языки традиционных национальных меньшинств Украины получат защиту в меньших административно-территориальных единицах.

Согласно законопроекту, в государственном управлении, акты высших органов государственной власти принимаются на государственном языке и официально публикуются на украинском и русском, на региональных языках или языках меньшинств. Акты местных органов государственной власти и органов местного самоуправления принимаются и публикуются на государственном языке. В пределах территории, на которой распространен региональный язык, акты местных органов государственной власти и местного самоуправления принимаются на государственном языке или на этом региональном языке или языке меньшинства (языках) и официально публикуются на обеих языках.

В законопроекте отмечается, что в сфере административных услуг, основным языком работы, делопроизводства и документации органов государственной власти и органов местного самоуправления устанавливается государственный язык. В пределах территории, на которой распространен региональный язык, в работе, делопроизводстве и документации местных органов государственной власти и местного самоуправления наравне с государственным языком используется этот региональный язык или язык меньшинства. Государство гарантирует посетителям органов государственной власти и органов местного самоуправления предоставление услуг на государственном языке, а в пределах территории, на которой распространен региональный язык, – и на этом региональном языке или языке меньшинства.

В документе также отмечается, что паспорт гражданина Украины и сведения о его владельце, которые вносятся в него, выполняются на государственном языке и, рядом, по выбору гражданина, на одном из региональных языков или языков меньшинств Украины. Действие этого положения распространяется и на другие официальные документы, удостоверяющие личность гражданина Украины или сведения о нем (записи актов гражданского состояния и документы, которые выдаются органами регистрации актов гражданского состояния, документ об образовании, трудовая книжка, военный билет и другие официальные документы), а также документы, удостоверяющие личность иностранца или лица без гражданства, в случае наличия письменного заявления лица (статья 13 законопроекта).

Документ об образовании, полученном в учебном заведении с обучением на региональном языке, по заявлению лица выполняется на двух языках – на государственном и рядом, по желанию лица, на соответствующем региональном.

В соответствии с законопроектом, судопроизводство в Украине по гражданским, хозяйственным, административным и уголовным делам осуществляется на государственном языке. В пределах территории, на которой распространен региональный язык, по ходатайству стороны процесса суды могут осуществлять производство на этом региональном языке. Государство гарантирует возможность осуществлять судебное производство на региональном языке. Необходимость обеспечения данной гарантии должна учитываться при отборе судейских кадров. Услуги переводчика с регионального языка или языка меньшинства, в случае их необходимости, предоставляются без дополнительных для этих лиц расходов.

Предусмотрено, что в экономической и социальной деятельности государственных предприятий, учреждений и организаций основным языком является государственный язык, а также свободно используются другие языки.

Статья 20 законопроекта устанавливает, что гражданам Украины гарантируется право получения образования на государственном языке и на региональных языках или языках меньшинств (в пределах территории, на которой распространен региональный язык). Это право обеспечивается через сеть дошкольных детских учреждений, общих средних, внешкольных, профессионально-технических и высших государственных и коммунальных учебных заведений с украинским или другими языками обучения, которая создается в соответствии с потребностью граждан. Потребность граждан в языке обучения определяется в обязательном порядке по заявлениям родителей о языке обучения, или студентами собственноручно при поступлении в государственные и коммунальные учебные заведения, а также, в случае необходимости, в любое время периода обучения.

Государственные и коммунальные учебные заведения в установленном порядке создают отдельные классы, группы, в которых обучение ведется на другом языке, чем в учебном заведении в целом, при наличии достаточного количества соответствующих заявлений о языке обучения от родителей учеников или студентов.

Во всех общих средних учебных заведениях обеспечивается изучение государственного языка и одного из региональных языков или языков меньшинств. Объем изучения регионального языка или языка меньшинства определяется местными советами в соответствии с законодательством об образовании с учетом распространенности этого языка на соответствующей территории.

Тесты для внешнего оценивания качества образования составляются на государственном языке. Для лиц, которые получали полное общее среднее образование на региональных языках или языках меньшинств, по их желанию тесты переводятся на язык обучения (за исключением теста по украинскому языку и литературе).

Телерадиоорганизации Украины, как предусматривает законопроект, смогут по собственному усмотрению вести вещание на государственном языке, на региональных языках или языках меньшинств, на языках международного общения и на других языках, – как на одном, так и на нескольких языках. Объемы регионального и местного вещания на государственном языке, на региональных языках или языках меньшинств должны отвечать численности региональных языковых групп и определяются самими вещателями. Язык печатных средств массовой информации определяется их учредителями в соответствии с учредительными документами (статья 24).

Изготовление копий фильмов иностранного производства, которые распространяются для показа в кинотеатрах, публичном коммерческом видео и домашнем видео в Украине, осуществляется на языке оригинала или с дублированием или озвучиванием или субтитрованием на государственный язык или на региональные языки или языки меньшинств по заказу дистрибьюторов и прокатчиков с учетом языковых потребностей потребителей.