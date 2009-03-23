Украине лучше быть внеблоковой, чем бросаться из стороны в сторону?

Посол, генеральный директор Центра международных и сравнительных исследований Анатолий ОРЕЛ считает, что внеблоковый статус Украины может быть альтернативой ее членству в НАТО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ОРЕЛ сказал в своем выступлении на международной конференции «Куда идет Европа? Горизонты новой архитектуры безопасности на континенте» сегодня в Киеве. Конференция организована Центром международных и сравнительных исследований.

«По моему глубокому убеждению, только постоянный статус внеблокового государства может быть достойной альтернативой членства в НАТО, которое на сегодня невозможно», - сказал он.

А.ОРЕЛ считает, что страна с неопределенной внешней политикой, страна, чей официальный курс в сфере безопасности резко противоречит и международным, и внутренним реалиям, вряд ли сможет стать надежным партнером в определении новых параметров безопасности в Европе.

«Если Киев будет продолжать шарахаться из стороны в сторону, менять международных партнеров при любых внутриполитических переменах, это никак не будет способствовать увеличению международного авторитета страны», - убежден он.

По мнению А.ОРЛА, чем быстрее в Украине будет провозглашен принцип неприсоединения к военным блокам как основополагающий принцип ее внешней политики, чем быстрее он найдет воплощение в конкретных шагах отечественной дипломатии, тем быстрее в Европе начнут прислушиваться к мнению в Киеве и тем более авторитетным станет его голос.

«Любая дискуссия о внеблоковом статусе для Украины в конечном итоге упирается в вопрос о международных гарантиях признания подобного статуса. В этой связи заключение нового, всеобъемлющего договора о коллективной безопасности в Европе даст Украине уникальный шанс на твердое, юридическое признание ее будущего внеблокового статуса», - убежден он. А.ОРЕЛ считает, что только общеевропейский договор о коллективной безопасности в Европе даст Украине надежные гарантии ее суверенитета, территориальной целостности и политической независимости.

А.ОРЕЛ также уверен, что сегодня неактуально обсуждать тему вступления Украины в НАТО. «К сожалению, в то время, когда весь мир уже обсуждает совершенно иную повестку дня, мы все еще продолжаем жить вчерашним днем. Время жизни идеи членства Украины в НАТО закончилось, расширения НАТО на Украину и Грузию не будет. В этом вопросе, похоже, уже практически достигнут международный консенсус. Конечно, мы не услышим прямых официальных заявлений об этом от лидеров стран НАТО, однако позиции ключевых стран старой Европы известны», - сказал он.

«Кто бы ни пришел к власти в стане в 2010 году, он будет вынужден бросить все силы на борьбу с кризисом, а уж никак не на борьбу за вступление в НАТО», - добавил А.ОРЕЛ.

По его словам, уже сейчас становится очевидным, что процесс «перезагрузки» американо-российских, а также американо-европейских отношений, будет включать в себя отказ от расширение НАТО далее на Восток.

«Украине следует отказаться от каких-либо иллюзий по поводу «зонтика» безопасности НАТО, а это означает отказ от нынешней иждивенческой позиции, от стремления переложить заботы о собственной безопасности на плечи других стран, и включиться в диалог о новой системе безопасности в Европе, который полным ходом едет на континенте», - считает А.ОРЕЛ.

Также он считает необходимым прекратить политику замалчивания и отторжения инициативы Президента России Дмитрия МЕДВЕДЕВА о новом договоре о коллективной безопасности только на том основании, что эти инициативы исходят из Кремля.

«Если непредвзято, без идеологических предрассудков вдуматься в их смысл, то окажется, что многие положения отвечают насущнейщим интересам нашей страны в области безопасности, например, о том, что безопасность в Европе должна быть равной для всех и на континенте не должно быть зон с различным уровнем безопасности», - сказал А.ОРЕЛ. Он считает, что эти инициативы разработаны как будто бы специально для Украины, страны, которая не желает вступать в НАТО, и для которой закрыт доступ членства в ЕС. «По моему убеждению, именно страны Восточной Европы - Украина, Беларусь, Молдова, страны Южного Кавказа должны быть крайне заинтересованы в том, чтобы новая система безопасности на континенте была бы действительно системой для всех, а не только для избранных», - добавил он.