В ГПУ заявляют, что Портнов не имеет отношения к смерти Шубы

Народный депутат от БЮТ Андрей ПОРТНОВ не имеет и не имел никакого отношения к смерти прокурора Днепропетровской области Владимира Шубы.

Об этом «Интермедиаконсалтингу» сообщил заместитель генерального прокурора Украины Виктор КУДРЯВЦЕВ, комментируя статью по данному поводу в сегодняшнем номере газеты «Украина молодая».

"Никакого отношения к смерти ШУБЫ Андрей ПОРТНОВ не имеет и не имел. Следствие установило, что смерть Шубы - несчастный случай. Причина - неосторожное обращение с оружием, как и подчеркивал в одном из интервью генпрокурор Украины Александр МЕДВЕДЬКО", - сказал В.КУДРЯВЦЕВ.

Он добавил, что "по факту гибели было возбуждено уголовное дело, принято в производство прокурором-криминалистом ГПУ, были проведены следственные действия, в том числе и криминалистическая экспертиза, отработаны разные версии".

В то же время, по словам В.КУДРЯВЦЕВА, расследование дела еще не закончено, не закончено проведение нескольких экспертиз. Он отметил, что видел публикацию в газете «Украина молодая» и считает это «полным бредом».

Как сообщалось, сегодня издание опубликовало статью о причастности народного депутата Андрея ПОРТНОВА к деятельности рейдерской группировки Александра КАПИТОНОВА («Капитошки») и смерти прокурора Днепропетровской области В.Шубы. Издание сообщило, что недавно в руки правоохранителей попал ближайший соратник А.КАПИТОНОВА Александр ПЛАСТОВЕЦ, который, по некоторой информации, является кумом еще одного известного БЮТовца – Богдана ГУБСКОГО. «Куда более интересным оказалось то, что в записной книжке мобильного телефона задержанного был номер коллеги ГУБСКОГО – Андрея ПОРТНОВА. А это дает основания считать, что контакт с ОПГ «Капитошки» имеют, по крайней мере, два человека из ближайшего окружения премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО», - пишет издание.

«Украина молодая» указывает, что по информации правоохранителей, А.ПОРТНОВ мог быть лидером «Капитошек», его «мозговым центром».

В то же время, в пресс-службе БЮТ заявили, что им известно о «существовании заказа Секретариата Президента любым способом поливать грязью народных депутатов БЮТ, в частности, А.ПОРТНОВА, который известен своей честной, принципиальной, жесткой позицией».

В пресс-службе БЮТ отметили, что всегда с уважением относились к журналистам и к их обязанностям, что определены профессией: подавать информацию честно, сбалансировано; искать истину, несмотря на тяжелые преграды и сопротивление высоких должностных лиц. «Однако и в журналистике есть свой предел: предел нравственности, порядочности, профессиональности. Мы считаем, что руководство газеты «Украина молодая» этот предел вызывающе перепрыгнуло», - говорится в заявлении. «Пресс-служба блока «обращается к тем журналистам, которые, в отличие от главного редактора «Украины молодой» и «хоруживского кума» Президента Михаила ДОРОШЕНКО, еще имеют честь, совесть и профессиональную гордость: не превращайтесь в «шакалов» и «стервятников» Банковой», - отметили в пресс-службе БЮТ.

Между тем пресс-служба Секретариата Президента Украины заявила по этому поводу, что «объяснять непристойные или незаконные действия своих однопартийцев исключительно заказом со стороны оппонентов - неубедительно и неискренне». «Это все равно, что обижаться на зеркало за изъяны собственного лица», - говорится в заявлении.

Как отметили в пресс-службе Секретариата Президента, «нервная реакция отдельных членов БЮТ на факты критических публикаций в печати не обязательно свидетельствует о политическом заказе оппонентов. Просто лидерам политических сил нужно серьезнее относиться к формированию избирательных списков и уменьшать в них удельный вес рейдеров, массажисток и секретарш».