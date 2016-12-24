Русские оккупанты

Каждый раз под Новый год Владимир Путин устраивает большое шоу. Называется оно «пресс-конференция президента России». Сценарий одинаковый, состав участников тоже почти не меняется. Особенность мероприятия в том, что для журналистов не из кремлёвского пула это единственный шанс задать ему вопрос. Темы разные: от вятского кваса до выборов президента США. В этот раз пресс-конференция прошла скучно, по сути, ни одной новости за 4 часа сказано не было, акцент сделан на внутреннюю политику и экономику.

Российский президент снова пытался внушить, что Крымнаш и всегда таким был

Сам Путин выглядел немного усталым и благодушным, но шутками не фонтанировал. Относительно очередного выдвижения на пост президента решил не отвечать.

Украинский вопрос появился как будто случайно. Российский президент снова пытался внушить, что Крымнаш и всегда таким был. Рассказывая об успехах интеграции оккупированного полуострова в российскую действительность, Путин вспомнил «стройку века» - мост через Керченский пролив в захваченные территории. Оказывается, этот чудо объект, когда-нибудь, рано или поздно, в будущем будет очень полезным для российско-украинских коммерческих и гуманитарных связей. И ещё из успехов то, что Черноморнафтогаз, сворованный у Украины, соединил ГТС Крыма с газопроводами РФ. Это тоже, очевидно, по версии хозяина Кремля, основа для «нормализации» отношений.

Говорить про Украину Путину не хотелось, по крайне мере сложилось именно такое впечатление, но и проигнорировать совсем было сложно. Ведь российская агрессия против Украины навсегда изменила отношения двух стран и обострила отношения России с Западом: пересмотр границ в Европе, да ещё военным путём, это открытый ящик Пандоры.

Кажется, в Кремле нашли своё решение: сделать вид, что проблемы не существует. А чтобы не всплывал громко крымский вопрос, россияне стреляют на Донбассе. Такая себе хитрая схема прикрытия краденного: пока в Украине есть горячая точка, обсуждать статус полуострова никто не будет.

Будучи единственным украинским журналистом на этой пресс-конференции, мне удалось задать вопрос по Украине. На самое главное Путин не решился отвечать. А вопрос прямой, как столб: понимает ли руководство РФ, что русские навсегда останутся для украинцев оккупантами. Вместо того, чтобы объяснить, где Минскими соглашениями предусмотрена отправка россиян на Донбасс решать «военные вопросы», – что означает признание прямого военного вторжения, – президент России решил отмахнуться. Путин заявил, что «хорошо было бы добиться того, чтобы на Донбассе украинскую армию не считали оккупантами в своей собственной стране». На самом деле, кремлёвская схема ни для кого в мире не секрет. Выставлять вперёд местных каллобарантов и одновременно повторять мантру «я не я, и лошадь не моя»: российские солдаты в отпуске, танки – добровольцы, топливо и боеприпасы нашлись сами по себе, – мы всё это слышали сто раз. Однако такая откровенная ложь только цементирует определение «русские оккупанты», и ситуация усугубляется с каждой утренней сводкой с восточного фронта.

Путин своих чекистов не бросает, даже если они преступники

К этому стоит добавить постоянно пополняемый список заложников Кремля из числа граждан Украины. Назначенные ФСБ «крымские террористы» Евгений Панов и Андрей Захтей после доставки в СИЗО «Лефортово» через своих новых адвокатов подали жалобы о жутких пытках, где рассказали, как из них выбивались признания. Панов в своей жалобе прямо указал о российский карателях извращенцах. «На член надели хомут и затягивали до посинения», - написано в его обращении.

Путин своих чекистов не бросает, даже если они преступники. В нормальной стране обвинения в применении насилия, как минимум, предполагает проведение проверки. В случае с тем же Пановым достаточно показать полное видео его «признания». Потому что на обнародованных ФСБ кадрах за пять минут самооговора множество склеек . Можно только догадываться, что с ним делали между ними. Если Панов и Захтей такие опытные и коварные диверсанты чуть ли не с тонной взрывчатки, то почему их сначала арестовали за пьяный дебош на вокзале в Симферополе? Определитесь уже, они украинские 007 или пьяницы?!

Ужас в том, что если Путин безапелляционно заявляет, что украинцев не пытали и не били, значит, он закрывает глаза на такие методы, и их можно применять и в будущем. Причём не только к украинцам, но и к своим, стоит только вспомнить дело Ильдара Дадина.

Совсем недавно, 2 декабря всемирно признанный российский режиссер Александр Николаевич Сокуров просил Путина освободить Олега Сенцова. Понимая, что в РФ бессмысленно апеллировать к закону и здравому смыслу в таких делах, он употреблял такие словам: «у меня есть сердечная просьба», «умоляю Вас, найдите решение этой проблемы», «по‑русски, по‑христиански милосердие выше справедливости. Умоляю Вас. Милосердие выше справедливости», «помогите». Путин отказал.

Обращаясь с аналогичной просьбой освободить корреспондента Укринформа Романа Сущенко, я не питал иллюзий, что это может поколебать хозяина Кремля. Любой другой вопрос свелся бы к тезису «самый гуманный российский суд разберется». Но не спросить я не мог. Ответ Путина только в очередной раз подтвердил, что русские для украинцев – оккупанты.

Роман Цимбалюк, Москва.