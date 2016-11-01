Заключенный российский активист сообщил о жестоких пытках в колонии
Российский политзаключенный Ильдар Дадин подвергся пыткам в сегежской колонии ИК-7 (Республика Карелия), где он отбывает наказание за участие в одиночных пикетах.
Обращенное к жене письмо Дадина, записанное с его слов 31 октября 2016 года адвокатом Алексеем Липцером, опубликовало издание Meduza.
Дадина привезли в ИК-7 10 сентября, и с первого же дня отправили в штрафной изолятор.
"11 сентября 2016 года ко мне пришел начальник колонии Коссиев с тремя сотрудниками. Они вместе начали меня избивать. Всего избивали за этот день четыре раза, по 10-12 человек одновременно, били ногами. После третьего избиения опустили голову в унитаз прямо в камере ШИЗО", - отмечает политзаключенный.
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"12 сентября 2016 года пришли сотрудники, сковали мне руки за спиной и подвесили за наручники. Такое подвешивание причиняет страшную боль в запястьях, кроме того, выкручиваются локтевые суставы и чувствуешь дикую боль в спине. Так я висел полчаса. Потом сняли с меня трусы и сказали, что сейчас приведут другого заключенного и он меня изнасилует, если я не соглашусь прекратить голодовку", - рассказал Дадин.
По его словам, начальник колонии угрожает ему убийством в случае дальнейшего неповиновения.
Он заявил, что если его опять подвергнут пыткам, он вряд ли продержится более недели и может умереть.
Дадин призвал жену распространить информацию о регулярных пытках в колонии, которым подвергаются он и другие заключенные. Он также призвал на помощь правозащитников.
Ильдар Дадин стал первым, кого признали виновным по статье 212.1 УК РФ (неоднократные нарушения на митингах). Осужден к 2 годам 6 месяцам колонии общего режима.
Признан политзаключенным так как уголовное преследование осуществляется исключительно в связи с ненасильственным осуществлением права на свободу собрания, по обвинению в правонарушении, событие которого отсутствовало, с нарушением права на справедливое судебное разбирательство и применением непропорционального вменяемому деянию содержания под стражей.
Бракосочетание Ильдара Дадина и Анастасии Зотовой состоялось 25 февраля 2016 года на территории следственного изолятора в Москве.