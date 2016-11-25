Украинские дипломаты работают над тем, чтобы как можно больше стран поддержали резолюцию по Крыму - Елисеев

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал на брифинге заместитель главы Администрации президента Константин Елисеев.

Он напомнил, что в середине декабря в Нью-Йорке на пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН состоится еще одно голосование в указанной резолюции.

“Сейчас вся дипломатическая служба работает над тем, чтобы увеличить количество стран, которые ее поддержат, и уменьшенить количество стран, которые проголосовали против”, - отметил Елисеев.

По его словам, сейчас проводится активный диалог в этом вопросе, как в формате телефонных разговоров, так и консультаций, а также осуществляются визиты руководства МИД Украины в определенные важные страны, прежде всего Африканского континента.

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Кроме того, Украина работает с ключевыми партнерами из Франции и США, чтобы они помогли заручиться поддержкой большинства стран.

В то же время Елисеев отметил, что эта резолюция имеет правозащитный характер”, и поэтому даже традиционные страны-партнеры Украины, которые голосовали за резолюцию по Крыму 2014 года, достаточно осторожно относятся к резолюции в области защиты прав человека.

Елисеев убежден, что “некоторые страны, на которые мы рассчитываем, изменят свою позицию в более позитивную сторону”.

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Как сообщал УНИАН, 15 ноября на заседании Третьего комитета Генеральной ассамблеи ООН, который фокусируется на тематике прав человека, была поддержана инициированная Украиной резолюция о нарушении прав человека в Крыму российской оккупационной властью.

В поддержку резолюции выступили 73 государства, против голосовали 23, 76 воздержались.