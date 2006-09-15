Уголовное дело против Мельниченко могут возобновить

Генеральный прокурор Украины Александр МЕДВЕДЬКО не исключает возобновления уголовного дела в отношении бывшего майора Государственной службы охраны Николая МЕЛЬНИЧЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом генпрокурор сказал сегодня в парламенте.

Отвечая на вопрос народных депутатов, он отметил, что в ходе досудебного следствия было назначено 16 дополнительных фоноскопических экспертиз, после которых будет принято окончательное решение, поскольку будет выяснено, каким именно способом осуществлялись записи разговоров в кабинете Президента.

«Из показаний Н.МЕЛЬНИЧЕНКО, здесь нет никакой тайны, что он использовал разнообразные средства, там «Тошиба» и другие торговые марки записывающие, но проведенная экспертиза несколько по другому трактует этот вопрос», - сказал он. Он сказал, что не может уточнить, сославшись на тайну следствия.

А.МЕДВЕДЬКО напомнил, что в свое время было возбуждено уголовное дело за превышение служебных полномочий по ст. 365, но потом это дело было закрыто с мотивировкой, что Н.МЕЛЬНИЧЕНКО действовал в состоянии крайней необходимости.

По его словам, этот вопрос был изучен и в Генпрокуратуре пришли к выводу, что на момент закрытия дела это решение было правильное, но сейчас, учитывая результаты 16 дополнительных фоноскопических экспертиз, «если будут подтверждены данные, что там есть и разглашение государственной тайны и все такое, то будем решать соответствующий вопрос о возобновлении уголовного дела».

Отвечая на вопрос из сессионного зала, А.МЕДВЕДЬКО заявил, что проводилась очная ставка Н.МЕЛЬНИЧЕНКО и Мирославы ГОНГАДЗЕ, во время которой жена Георгия Гонгадзе «фактически опровергла показания Н.МЕЛЬНИЧЕНКО».

Как сообщал УНИАН, 2 марта 2005 года тогдашний генпрокурор Святослав ПИСКУН заявил, что генеральная прокуратура закрыла уголовное дело, возбужденное против Н.МЕЛЬНИЧЕНКО. Он также сказал, что как только Генпрокуратура получит от Н.МЕЛЬНИЧЕНКО записи и записывающее устройство, будет проведена международная экспертиза, и в случае, если окажется, что записи не являются фальсифицированными, они сразу приобретут официальный процессуальный статус и будут присоединены к материалам дела об убийстве журналиста Георгия Гонгадзе.