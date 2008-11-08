Заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО считает, что украинскую нацию следует объединять вокруг побед, а не поражений.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Н.ТОМЕНКО, об этом он сказал во время встречи со студентами и преподавателями филологического и журналистского факультетов Львовского национального университета.

Н.ТОМЕНКО презентовал аудиоиздание «Класика української літератури. Живі голоси» и «Лебеді материнства. Живий голос Василя Симоненка».

Говоря о нынешнем состоянии гуманитарной сферы, вице-спикер отметил, что, по его мнению, в Украине не хватает гуманитарной политики, в основе которой - продвижение героической страны и успешных людей.

«Неверными являются приоритеты, где самое большее внимание уделяется трагической Украине и своеобразной «истории неуспехов». Акцентировать на героизме необходимо прежде всего для того, чтобы достойно воспитывать молодое поколение. Ведь во многих европейских странах нет примеров воспитания нации на поражениях», - сказал Н.ТОМЕНКО.

В связи с этим необходимо и по-новому взглянуть на творчество многих выдающихся людей, которые остаются малоизвестными для украинцев. Среди таких, по его мнению, имя Николая Гоголя, особенно учитывая подготовку к отмечанию 200-летия со дня его рождения.

«Этот человек чрезвычайно много сделал для пропаганды украинского мировоззрения, истории, обычаев, фольклора и так далее. В его произведениях необходимо главное внимание обращать не на язык, а прежде всего на содержание», - убежден Н.ТОМЕНКО.

Он сообщил, что к 200-летию со дня рождения этого величайшего украинского писателя планирует издать научно-популярное исследование «Український романтик Микола Гоголь».