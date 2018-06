Триумф Украины на "Евровидении": Гнев Москвы и радость Киева - The Guardian

Об этом пишет Шон Уокер в статье "Триумф Украины на "Евровидении": Гнев Москвы и радость Киева", опубликованной на сайте газеты The Guardian.

Победа Украины на конкурсе "Евровидение" вызвала негодование России. Страна требует объяснить, как политизированная песня могла быть включена в программу, и грозит бойкотировать конкурс в следующем году.

Джамала, крымскотатарская джазовая певица, выступила с совершенно не характерной для "Евровидения" балладой о депортации крымских татар в 1944 году. Ее победа вызвала невероятную радость в Киеве, и столь же невероятный гнев в Москве. Президент Украины, Петр Порошенко, от имени всей страны поблагодарил певицу за победу.

До финала в субботу, Сергей Лазарев был фаворитом на конкурсе. Но он оказался на третьем месте, за австралийкой Дами Им.

"Отчасти это следствие той пропагандистской информационной войны, которая ведется против России", - заявила российский депутат Елена Драпеко. "Речь идет об общей демонизации России – о том, что у нас все плохо, что спортсмены у нас на допинге, наши самолеты нарушают воздушные пространства".

Константин Косачев, депутат верхней палаты российского парламента, заявил, что голосование не отражало качества выступлений: "Проиграла музыка, потому что победила явно не лучшая композиция. Проиграл сам конкурс, потому что вместо честного соревнования восторжествовали политические установки".

Восточная Европа всегда воспринимала "Евровидение" всерьез, большие надежды в этом году возлагали и на политизированную песню. Крым был аннексирован Россией два года назад. Но если многие на полуострове радовались этому событию, то крымскотатарское меньшинство решительно выступало против правления России.

Мария Захарова, официальный представитель МИД России, написала на своей странице в Facebook, что в следующем году России следует петь про президента Сирии Асада, и даже предложила странный припев потенциальной песни на английском языке: "Assad bloody, Assad worst. Give me prize, that we can host" (Кровожадный Асад, худший Асад. Дай мне приз, который мы можем привезти домой).

Дмитрий Рогозин, вице-премьер, предложил отправить на "Евровидение" в следующем году Сергея Шнурова, рок-певца, известного своими бранными текстами: "Победить не победит, но кое-куда всех их пошлет", - написал политик.

Джамала (настоящее имя Сусана Джамаладинова) говорила о "мире и любви", когда забирала свою награду в субботу вечером. За день до конкурса в интервью "The Guardian" она призналась, что ее песня наполнена политическим смыслом. Она не была дома в Крыму почти два года, потому что боится ареста, но большая часть ее семьи до сих пор живет там. Она сказала, что, хотя ее песня была навеяна событиями 1944 года, она также касается и недавней трагедии.

"Конечно, песня также и о 2014", - сказала она. "Эти два года принесли столько печали в мою жизнь. Представьте себе, что вы творческий человек, певец, но вы не можете поехать домой в течение двух лет. Вы видите своего дедушку по Skype, ему 90 лет и он болеет, но вы не можете навестить его. Что я должна делать: просто петь хорошие песни и забыть об этом? Конечно, я не могу этого сделать".

Принимая свою награду, она сказала: "Я знаю, что вы поете песни о мире и любви, но я на самом деле хочу пожелать мира и любви каждому". Затем она подняла свой стеклянный микрофон вверх и крикнула: "Спасибо, Европа! Добро пожаловать в Украину!"

Из-за голосования конкурс "Евровидение" всегда был предметом политических и дипломатических интриг, но выступление Украины подняло ситуацию на новый уровень. Правила запрещают выступления, содержащие "тексты, реплики или жесты политического или аналогичного характера". В прошлом году выступление Армении в память о геноциде 1915 года сочли слишком политическим, а в 2009 году Грузия не принимала участие в конкурсе после того, как организаторы решили, что название песни "We don’t wanna put in" созвучно с именем президента Владимира Путина.

Песня Джамалы "1944" рассказывает о депортации крымских татар. Тогда собрали все население, посадили в поезда и сослали за тысячи миль от Крыма, якобы за сотрудничество с нацистами во время войны, несмотря на то, что многие крымские татары, в том числе прадед Джамалы, воевали на стороне Красной Армии и погибли на фронте.

Татарам было разрешено вернуться в Крым только в 1989 году, и большинство из них решительно выступали против аннексии полуострова Россией в 2014 году. Хотя некоторые крымские татары примкнули к российскому правительству, многие татарские активисты были заключены в тюрьму или просто исчезли; татарскую телевизионную станцию изгнали из Крыма, на полуострове царит атмосфера страха.

"Из всех вариантов отдать победу Украине Европа выбрала самый изящный и справедливый – в последний момент холодно и спокойно лишив надежды россиян, отобравших родину у дочери крымско-татарского народа", - написал украинский депутат Мустафа Найем в Facebook. "Исторически это очень красиво. И, кстати говоря, в следующем году россиянам придется ехать на конкурс Евровидения в Киев".

Уже сейчас в Москве звучат призывы бойкотировать конкурс в 2017 году. Но, несмотря на политическую напряженность последних двух лет и военный конфликт между Россией и Украиной, в знак того, что симпатия между двумя народами еще не полностью испарилась, в народном голосовании россияне отдали Украине 10 баллов, а Украина оценила выступление России в 12 баллов.