Репрессии против крымских татар как катализатор для продления санкций

Долгое время Россия упрекала официальный Киев в нежелании максимально учитывать интересы всех народов, населяющих Украину. Прежде всего, это касалось русскоговорящих и особенно — русских по национальности. При этом Москва обвиняла украинскую власть в нежелании придать русскому языку статус второго государственного. Но как только в 2014 году РФ оккупировала Крым, она резко отошла от ранее декларируемых ею принципов национальной политики и стала активно применять репрессивные меры по отношению к представителям национальностей, проживающих на аннексированном полуострове.

В первую очередь, политику авторитаризма со стороны России ощутили на себе крымские татары

В первую очередь, политику авторитаризма со стороны России ощутили на себе крымские татары. Против их лидеров Мустафы Джемилева и Рефата Чубарова российская власть возбудила уголовные дела. Другие представители крымскотатарского народа подвергаются преследованиям и регулярным обыскам, их похищают и унижают. 26 апреля текущего года произошло и вовсе беспрецедентное событие: Верховный суд Крыма признал существование представительно-исполнительного органа — Меджлиса крымскотатарского народа – вне закона. Более того, эту организацию назвали экстремистской, а ее деятельность запретили на территории РФ.

Такие действия Российской Федерации вызвали откровенное возмущение у международной общественности. В частности, Внешняя дипломатическая служба ЕС заявила, что запрет Меджлиса является брутальным наступлением на права представителем крымскотатарского народа. Также в дипломатической службе подчеркнули, что речь идет об очень негативной эскалации ситуации с правами человека в АРК с момента его незаконного отторжения от Украины два года назад.

В подобном духе высказался Госдеп США, который призвал отменить признание Меджлиса крымскотатарского народа экстремистской организацией. Не осталась в стороне и Украина, которая резко отреагировала на сложившуюся ситуацию с Меджлисом. Свою реакцию на его запрет, в частности, высказал наш МИД, назвав решение оккупационной власти Крыма абсолютно преступным и неправомерным.

Можно с уверенностью сказать, что запрет Меджлиса является началом крупных репрессий против крымскотатарского народа со стороны российских властей

Россия такую позицию международной общественности игнорирует. И не случайно. Можно с уверенностью сказать, что запрет Меджлиса является началом крупных репрессий против крымскотатарского народа со стороны российских властей. Учитывая тот факт, что в отношении многих крымских татар уже возбуждены уголовные дела по надуманным обвинениям, вышеупомянутое решение суда расширяет поле деятельности для карательной системы России.

Поэтому сегодня на повестке дня стоят крайне важные вопросы — как защитить права крымских татар и отстоять законность существования Меджлиса Чубарова-Джемилева. В первую очередь, инициатива по их решению должна исходить со стороны украинской власти. Именно ее представителям нужно предпринять ответные меры и ввести зеркальные санкций против тех, кто обвинил Меджлис в экстремизме и объявил его деятельность вне закона. Такие санкции должны коснуться прокуроров и судей, которые имели прямое отношение к принятию соответствующего решения.

Но Украине не нужно ограничиваться лишь этими действиями. Ей необходимо передать свой санкционный список представителям Европейского Союза и США, чтобы они также приняли ограничительные меры против его участников.

Не должны стоять в стороне и сами крымские татары. На самом деле, от них зависит очень многое. Сейчас им следует оспорить запрет Меджлиса в российских судебных инстанциях. Нетрудно догадаться, какой будет реакция со стороны российской судебной системы — скорей всего, она откажет крымским татарам в желании защитить Меджлис. А это послужит основанием для обращения крымских татар в Европейский суд по правам человека с жалобой о нарушении 6-ой статьи Европейской конвенции по правам человека, которая гарантирует право на справедливый суд.

При таком сценарии лучше всего, чтобы крымские татары обращались в ЕСПЧ в индивидуальном порядке. Таким образом, увеличивается количество подаваемых в европейский суд исков и сумма возможных компенсаций. Тем самым будет подогреваться интерес международного сообщества к вопросу существования Меджлиса. Также международная общественность в очередной раз убедится, что в России нет справедливого суда, а зачастую он принимает не законные, а политически мотивированные решения по указанию властей.

Шансы крымских татар выиграть судебные дела против РФ в европейском суде довольно высоки, учитывая поддержку мирового сообщества и ряда правозащитных организаций

Шансы крымских татар выиграть судебные дела против РФ в европейском суде довольно высоки, учитывая поддержку мирового сообщества и ряда правозащитных организаций. ЕСПЧ может встать на их сторону и поддержать интересы коренного населения Крыма. Однако это не означает, что Россия с таким решением согласится. Как известно, к решениям международных правовых инстанций она подходит очень избирательно. В тех случаях, когда они РФ не устраивают, она их просто игнорирует. Подтверждением тому служит официальная статистика ЕСПЧ — за 2015 год Россия стала страной с наибольшим числом нарушений Конвенции по правам человека. За минувший год суд увидел нарушения в 109 жалобах к РФ.

Поэтому сейчас Россия может оказаться в тупиковой ситуации. Если она проигнорирует возможное решение ЕСПЧ в поддержку крымских татар, то в очередной раз подтвердит, что не является правовым государством, не считается с мнением мировой общественности и международных правовых институтов и не стремится демонстрировать готовность к демократическим изменениям. Значит, отменять международные санкции по отношению к ней (а они уже привели к весьма ощутимым экономическим потерям внутри РФ) слишком рано.

Готова ли Россия платить такую цену?

Алексей Стародубов, директор Крымского Экспертного Центра