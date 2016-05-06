Турчинов уверен, что силовикам удастся не допустить дестабилизации ситуации в Украине 9 мая

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня во время выступления в учебном центре Национальной полиции в Киевской области.

По его словам, силовые органы Украины должны быть готовыми к любым провокациям, которые могут произойти в любой день, не только в праздничный.

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«Очень много было предупреждений и напряжения вокруг событий 2 мая в Одессе, но я считаю, что очень профессионально сработал штаб, который был создан при участии МВД, Национальной гвардии, СБУ, и никакие провокации, которые планировались, не были реализованы», - добавил Турчинов.

«Также я надеюсь, что профессионально сработают и на 9 мая, и мы не допустим, благодаря профессиональной деятельности наших силовиков, любых попыток дестабилизировать ситуацию в стране в эти праздничные дни», - заверил секретарь СНБО.