В ЕС вновь призвали прекратить огонь на Востоке Украины - заявление представителя

Соответствующее заявление представителя Внешней дипломатической службы ЕС было распространено в воскресенье в Брюсселе, передает собственный корреспондент УНИАН.

"Значительный рост нарушений режима прекращения огня в Донецкой области является беспрецедентным уровнем насилия с того времени, когда в 2015 году стороны подтвердили свою приверженность прекращению огня. Мы поддерживаем призыв специального представителя федерального правительства Германии в председательстве в ОБСЕ Гернота Эрлера (и призываем все стороны сделать шаги для деэскалации ситуации и полностью выполнить свои обязательства", - заявили в ЕС.

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При этом в Брюсселе отметили, что установившийся режим прекращения огня срочно необходим, не в последнюю очередь для того, чтобы гарантировать прогресс в выполнении политических обязательств в рамках Минских договоренностей. "Недавние инциденты, целью которых были наблюдатели специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, неприемлемы. Мы призываем все стороны воздержаться от таких действий", - заявил представитель ЕС.

В заявлении отмечается, что ЕС продолжает поддерживать независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, дипломатические усилия в Нормандском формате и трехсторонней рабочей группы, направленные на полную реализацию Минских договоренностей. "Безопасность на местах является необходимым условием для надежного политического урегулирования", - подчеркнули в ЕС.

Как известно, в последнее время ситуация в зоне АТО начала накаляться. Наибольшее напряжение наблюдается вокруг Авдеевки.

Как сообщал УНИАН, количество обстрелов позиций сил АТО рекордно выросло: за сутки боевики 91 раз открывали огонь.