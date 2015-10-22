Украина ожидает завершения процесса ратификации Соглашения об ассоциации с ЕС до конца года - Яценюк
16:30, 22 октября 2015Политика
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Украина ожидает завершения процесса ратификации странами Европейского Союза Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, подписанного в 2014 году, до конца текущего года, сообщил премьер-министр Украины Арсений Яценюк в ходе встречи с премьер-министром Люксембурга Ксавье Беттелем.
REUTERS
«Мы ожидаем, что до конца текущего года все страны - члены ЕС ратифицируют Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС», - сказал он.
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При этом Яценюк поблагодарил власти Люксембурга как страны, председательствующей сейчас в Евросоюзе, за твердую позицию поддержки Украины, ее территориальной целостности.
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