Украина ожидает завершения процесса ратификации Соглашения об ассоциации с ЕС до конца года - Яценюк

«Мы ожидаем, что до конца текущего года все страны - члены ЕС ратифицируют Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС», - сказал он.

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При этом Яценюк поблагодарил власти Люксембурга как страны, председательствующей сейчас в Евросоюзе, за твердую позицию поддержки Украины, ее территориальной целостности.