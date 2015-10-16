Люстрация не дала эффекта, которого ожидало общество - представитель Украины в ВК

Об этом заявил представитель Украины в Венецианской комиссии, первый заместитель председателя партии «Видродження» Владимир Пилипенко, комментируя год с момента принятия закона «Об очищении власти».

Он напомнил, что реакция экспертов Венецианской комиссии на принятие закона была критической. Впрочем, за год его действия власть так и не внесла изменения в закон «Об очищении власти», на которых настаивала Венецианская комиссия. Их украинская сторона в последний раз обязывалась проголосовать до 1 сентября 2015 года.

«Власть проигнорировала все рекомендации Венецианской комиссии относительно приведения закона в соответствие к европейским стандартам, что могло бы действительно дать результат и сделать процесс люстрации в нашей стране цивилизованным. Власть показывает, что для нее важен сам процесс, а не результат», - сказал Владимир Пилипенко.

По его словам, позиция Венецианской комиссии относительно украинского Закона «Об очищении власти» является неизменной. Закон требует существенной доработки, он не соответствует базовым европейским стандартам соблюдения прав человека. А также не соответствует критериям люстрации, определенным резолюциями Совета Европы.

«Первое и основное – ответственность по вопросам люстрации должна быть индивидуальной. Вина каждого конкретного лица должна быть доказана. Второе – это создание отдельного независимого органа, который отвечал бы за проведение люстрации в Украине, он должен быть независимым от правительства. Третье – разграничить такие понятия как люстрация и борьба с коррупцией. Четвертое – защитить лиц, в отношении которых проводится люстраций на проверка, от разглашения информации. Списки людей, которые, якобы, подпадают под действие закона о люстрации, до момента ее завершения не должны обсуждаться публично ни министрами, ни депутатами, ни общественными активистами - это элементарная защита деловой репутации и частной жизни. Не может человек быть признан виновным, пока его вина не доказана в суде. Так же и в процессе люстрации. Венецианская комиссия выражает большую обеспокоенность по поводу того, что в Украине процесс люстрации превратился в обвинения в сторону друг друга и имеет большую политическую составляющую», - объяснил Владимир Пилипенко.

Следующее замечание Венецианской комиссии касается люстрации судей, которая, согласно рекомендациям экспертов, должна происходить по отдельному закону. Претензия ВК заключается в том, что судей нельзя люстрировать по процедуре, которая выписана в Законе «Об очищении власти», поскольку она не отвечает Конституции Украины.

Он также напомнил, что председатель Венецианской комиссии Джанни Букиккио еще зимой прошлого года отмечал, что не рекомендует применять Закон «Об очищении власти» до внесения изменений и приведения его в соответствие с стандартами Совета Европы. Эти и другие замечания четко указанные в заключении европейских экспертов.

«К сожалению, украинская власть не обращает на это внимания, и люстрация, которая не соответствует европейским стандартам, продолжается полным ходом. В будущем, если Украина не изменит свое отношение к этому вопросу, это грозит полным провалом процесса люстрации в Украине. То есть конечной цели – очищения власти, достигнуто не будет. И дело не в политической плоскости, а сугубо в юридической. Законопроект об изменениях к закону «Об очищении власти», в которых были бы учтены рекомендации Венецианской комиссии, в парламенте отсутствует. Это свидетельствует о том, что власти нет желания что-то менять. А исправлять последствия будет уже другое правительство и другая власть. На что, наверное, и рассчитывают идеологи люстрации», - резюмировал представитель Украины в Венецианской комиссии.