"Чтобы мышь не проползла": Лукашенко возводит заграждения на границе с Украиной

Об этом заявил президент Александр Лукашенко в ходе поездки в Жлобин, передает "ТАСС".

Он указал на наличие проблем, которые исходят с Украины, с которыми власти вынуждены бороться путем укрепления пограничной зоны.

"Я уже не говорю о наркотиках... Оружие, автоматы, боеприпасы везут, сами едут сюда. Мы укрепляем границу. Мы ее (границу - УНИАН) полностью закрыли, а сейчас возведем инженерные сооружения, чтобы мышь не проползла. Мы обеспечим безопасность своей страны", - заявил президент Беларуси.

Как сообщал УНИАН, ранее Лукашенко заявил, что высоко ценит дружеские конструктивные отношения с президентом Украины Порошенко и рассчитывает на продолжение совместной работы в решении вопросов белорусско-украинской повестки дня и актуальных международных проблем.