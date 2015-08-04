Лукашенко: Никакой интервенции с территории Беларуси в Украину не будет

Об этом он заявил в интервью журналистам, передает Еврорадио.

"Я когда встречался с Турчиновым, сказал ему, что никогда этого не произойдёт. Никогда с нашей территории никто не будет атаковать Украину, если это не будет противоречить нашим интересам или если Украина сама нападёт на Беларусь. Но такого никогда не будет", - заявил Лукашенко.

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"Никакой интервенции с территории Беларуси в Украину не будет", - подчеркнул президент Беларуси.

По словам Лукашенко, на территории Беларуси есть "две абсолютно мирные" военные базы РФ.

"База в Барановичах ― там наверное 3 четверти наших людей служат. База в Ганцевичах ― можно сказать инженерная высокотехнологичная станция, которая ведёт контроль за пуском ракет. Они могут атаковать Украину? Нет. У нас есть небольшая группа таможенников и несколько человек российских пограничников, поскольку границы между Россией и Беларусью нет. Я дал добро, что бы их наблюдатели могли с нашего ведома посмотреть. Это десять человек", - отметил Лукашенко.

"Самолёты я у них просил: "Дайте или продайте по дешёвке десяток самолётов. Чемпионат мира мне надо в плане безопасности обеспечить. Они сказали, что могут 3 самолёта дать. Я говорю: "Хорошо, один ваш лётчик и два наших". Я не знаю, несут они сейчас дежурство или нет. По-моему, они убыли сегодня. Самолётов российских у нас здесь нет", - сообщил журналистам президент Беларуси.

Как сообщал УНИАН, Александр Лукашенко считает, что лидеры Украины и РФ могут более активно способствовать мирному урегулированию ситуации на Донбассе.

"Если уже война, то, наверное, в срочном порядке должны были собраться главы государств, обсудить эту проблему и принять какие-то меры, решения. Не получится - хотя бы в глаза сказать все то, что друг о друге думают. Пока этого не происходит", - заявил белорусский лидер.