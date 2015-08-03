Der Spiegel: Сомнительные связи Порошенко

Петр Порошенко пообещал, что лишит власти олигархов и сам откажется от своих компаний. На самом деле, бизнес президента Украины процветает. И его деловые связи вызывают много вопросов.

Об этом говорится в статье Бенджамина Биддера «Сомнительные связи Порошенко», опубликованной на сайте немецкого издания Der Spiegel.

Все украинцы еще помнят лозунг предвыборной кампании, с которым Петр Порошенко год назад занял пост президента: «Жить по-новому», было написано на плакатах. Порошенко пообещал порвать с практикой, когда в Украине богатые бизнесмены покупают политическое влияние для того, чтобы зарабатывать еще больше денег.

Эта «деолигархизация» «коснется всех», заявил глава государства – тоже олигарх. Амбиции некоторых миллиардеров с тех пор президент действительно обуздал.

Ринат Ахметов, самый богатый олигарх в стране, потерял влияние. Магнат Игорь Коломойский был уволен с поста губернатора Днепропетровской области.

Но новые правила, кажется, касаются не всех. Собственные компании Порошенко, во всяком случае, процветают. Еще во время избирательной кампании он обещал быстро их продать. Теперь он говорит, что, учитывая сложное экономическое положение, он еще не нашел покупателей. Кондитерское предприятие «Рошен» по-прежнему принадлежит ему и расширяется. «Рошен» открыл 14 новых магазинов, один из них – на Крещатике, главной улице Киева.

Несмотря на глубокий экономический кризис, удивительно хорошо развивается также банк Порошенко: его активы в 2014 году выросли на 84,5 процента. В банке также задействован бизнес-партнер Порошенко Константин Ворушилин. В настоящее время он также является директором государственного фонда гарантирования вкладов. Организация, в случае банкротства банка, должна компенсировать деньги вкладчикам.

Интерес деловых связей Порошенко распространяется и, по-видимому, также и на энергетический сектор. У руководства в Киеве есть план реструктуризации больной промышленности. Тем не менее, их подход представляет главу государства в дурном свете. Потому что прибыльный государственный контракт получил именно давний деловой партнер президента. И министр энергетики препятствует приватизации крупной сети электростанций, которой требует Международный валютный фонд (МВФ). Он также ранее вел дела с Порошенко.

Контролеры в знак протеста ушли в отставку

Детали: Многие электростанции в Украине устарели. Поэтому руководство в Киеве приняло решение, купить 37 новых трансформаторов. Контракт получил отечественный производитель из промышленного города Запорожье. Но цена на его трансформаторы невероятно завышена. По подсчетам украинских СМИ, оборудование обошлось вдвое дороже, чем трансформаторы Siemens или ABB.

Возмущение в Украине вызывает также тот, кто получает выгоду от большого заказа государства. Завод в Запорожье принадлежит российскому миллиардеру Константину Григоришину, давнему деловому партнеру Порошенко. В знак протеста против присуждения контракта несколько членов комиссии по контролю ушли в отставку.

Это не единственный случай сомнительного поведения президента. На самом деле, правительство пытается ускорить продажу «ЦентрЭнерго», второй по величине энергогенерирующей компании в стране. МВФ призывает к быстрой приватизации. Ряд западных инвесторов выразили заинтересованность, в том числе французская группа GDF Suez. Но министерство энергетики в Киеве выступило против.

Министр энергетики – доверенное лицо Порошенко, Владимир Демчишин. Официально Демчишин тормозит приватизацию, потому что рынок электроэнергии сначала необходимо упорядочить.

Инсайдеры считают это оправданием: на самом деле, министерство энергетики хочет отпугнуть иностранных инвесторов, а затем продать «ЦентрЭнерго» партнеру Порошенко Григоришину.

«Профессиональные отношения»

Министра энергетики Демчишина приписывают лагерю Григоришина. Об этом сообщает, в частности, уважаемый новостной портал LB.ua. Сам министр это отрицает. Он поддерживает «профессиональные отношения» с миллиардером.

Поведение Демчишина подпитывает сомнения относительно его профессионализма. Министр не просто тормозит переговоры по продаже с западными инвесторами, а намеренно этому препятствует. По данным лиц, знакомых с ситуацией, министр отговорил от покупки перспективного инвестора GDF Suez. Ситуация с безопасностью нестабильна. Французам не хватает опыта. «Это смешно», говорит источник. В конце концов, GDF Suez «с оборотом в 90 млрд евро является одним из крупнейших поставщиков энергии в мире».

Запросы в министерство энергетики и GDF Suez остались без ответа.

Тем временем, Петр Порошенко совершенно не хочет расставаться со своим телеканалом «5 канал».

Это вызывает недовольство даже в его фракции. Сергей Лещенко, депутат из «Блока Петра Порошенко» провел параллель с итальянским экс-премьер-министром и медиа-магнатом Сильвио Берлускони. Он «плохой пример» для Порошенко, считает Лещенко.