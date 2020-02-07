"Закрываем политические дискуссии": в МОН рассказали о предложенных Венгрией изменениях в образовании на Закарпатье

Венгерский министр предложил рассмотреть две возможности: приравнять венгерский язык к языку коренного народа, увеличить количество часов на изучение украинского языка не за счет других предметов, а за счет увеличения часов на предмет "Украинский язык".

В Министерстве образования и науки Украины рассказали детали двух предложений, которые сделала Венгрия относительного образовательного процесса для венгерского национального меньшинства на Закарпатье.

Об этом говорится в сообщении МОН по результатам сегодняшней встречи министра образования и науки Анны Новосад с министром внешней экономики и иностранных дел Венгрии Петером Сийярто.

"Основной лейтмотив этой встречи - мы закрываем политические дискуссии относительно языкового вопроса для школ с языком обучения нацменьшинств и сосредоточиваемся на работе с учителями и методистами", - отметила Новосад.

Сийярто во время встречи предложил рассмотреть две возможности, которые могли бы, по его мнению, обеспечить лучшие условия для изучения родного языка для венгерской общины: приравнять венгерский язык к языку коренного народа, увеличить количество часов на изучение украинского языка, но не за счет других предметов, а за счет увеличения часов на предмет "Украинский язык".

Относительно увеличения количества часов на изучение украинского языка без уменьшения количества изучаемых предметов на венгерском, Новосад отметила, что Украина не может заставить учиться детей в течение семи дней в неделю. Именно к такому результату, по ее мнению, может привести такая инициатива.

"Мы имеем четкие границы того, какой должна быть нагрузка ребенка. Если мы увеличим её - это уже угроза для здоровья детей. Эту черту мы точно преступать не будем. Сейчас мы имеем закон "О среднем образовании", который с учетом рекомендаций Венецианской комиссии выписал сбалансированную систему, по которой постепенно происходит увеличение процента предметов, преподаваемых на украинском языке. Какие предметы изучать на государственном языке - решение школы. Это оптимальный вариант", - добавила министр.

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Что касается признания венгерского меньшинства коренным народом, то, по убеждению Новосад, это политический вопрос. "Коренные народы у нас четко определены в законодательстве. Нужно понимать, что изменение перечня стран нарушит основные заложенные принципы. Коренные народы сейчас рассматриваются те, которые не имеют другого государства, кроме Украины, которая отстаивает развитие их культурного и языкового наследия. Венгерский язык под этот принцип не подпадает", - отметила Новосад.

Также министр подчеркнула, что Украина последовательно выполнила все рекомендации Венецианской комиссии. "Дальше - системный диалог с педагогами. Для этого уже в феврале специалисты МОН будут проводить встречи на Закарпатье для обсуждения с учителями положений проекта Государственного стандарта о базовом образовании", - сказала она.

Справка УНИАН. Отношения Украины и Венгрии ухудшились после принятия осенью 2017 года Верховной Радой нового закона об образовании.

Венгрия блокирует проведение заседаний Комиссии Украина-НАТО, заявляя о якобы нарушении прав венгров, живущих в Украине, из-за положения закона, которым определено, что языком образовательного процесса в учебных заведениях Украины является государственный язык.

Выводоми Венецианской комиссии от 8 декабря 2017 года украинской власти было рекомендовано сбалансировать положения языковой статьи закона "Об образовании".

16 января 2020 года Верховная Рада приняла закон о полном общем среднем образовании, языковые положения которого были написаны по результатам многочисленных консультаций с представителями нацменьшинств и по результатам рекомендаций Венецианской комиссии.

Законом предусмотрены три модели изучения украинского языка в школах. В частности, вторая модель предусмотрена для школ с обучением на языке нацменьшинств, языки которых относятся к языкам ЕС.

В зависимости от языковой группы и языковой среды, использование этой модели может быть разное, но основы следующие: на материнском языке, наряду с изучением государственного, они будут учиться в начальной школе; в 5 классе не менее 20% годового объема учебного времени должно преподаваться на украинским с постепенным увеличением объема, чтобы в 9 классе достичь отметки в размере не менее 40% предметов, которые изучаются на государственном языке. Вместе с тем в старшей школе не менее 60% годового объема учебного времени в этих учреждениях должно читаться на государственном языке.