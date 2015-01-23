Евроинтеграция: процесс важнее результата

В ходе тяжелого кризиса, подобного тому, который сегодня переживает Украина, особое значение имеет поиск реалистичных путей выхода из кризиса. Хотя война на Донбассе закончится не завтра, думать о будущем всей страны необходимо уже сегодня.

Много сказано о стремлении Владимира Путина сделать Донбасс федеративными веригами на пути Украины в Европейский Союз. Свежо предание, да верится с трудом. Дело в том, что Кремль пока добивается (и то не всегда) тактических успехов в борьбе против украинского суверенитета, тогда как стратегически наша страна уже определилась со своим внешнеполитическим выбором. Превращение Донбасса в незаживающую рану на теле Украины – российская технология по недопущению отрыва нашей страны от тела возрождаемой «великим Пу» империи. Однако шансов на ее успешную реализацию немного, и они зависят во многом от наличия «правильных хохлов» в отечественном истеблишменте.

Интересный нюанс: европейская идея для украинцев получила свою первую осязаемую притягательность в 2012 году, во время проведения Евро-2012. Тюремное заключение Юлии Тимошенко едва не стало причиной, по которой нашу страну могли лишить права на проведение праздника спорта. Обошлось, и качество проведения чемпионата, и приезд гостей из Старого Света доказали, что Украина – часть Европы. Да, проведение футбольного первенства во многом стало для общества успокоительным от режима Януковича, да, многие приближенные экс-президента обогатились на выгодных подрядах, но Украина в целом получила мощный импульс в модном сегодня развлекательно-информационном формате. И – что немаловажно – о нашей стране узнали тысячи европейцев, побывавших в Украине.

Уже в начале 2014 года на Майдане украинцы умирали под флагом Европейского Союза, и золотые звезды на синем фоне символизировали для многих наших граждан ценности, к которым необходимо стремиться. Нельзя сказать, что ЕС остался совсем уж равнодушным - подписано Соглашение об ассоциации, которое в полном объеме должно вступить в силу в конце этого года, идут переговоры об упрощении визового режима для граждан Украины. Однако нужно понимать: две революции за девять лет для многих европейских политиков – свидетельство того, что демократические механизмы в Украине не работают. И никакой самоотверженностью граждан это ощущение не перебить.

Те, кто называет себя украинской элитой, слишком долго отказывались лечить болезни постсоциалистического государства, их устраивало собственное господствующее положение, а думать прежде о Родине, а после – о себе они оказались не приучены. При этом наша страна остается крупнейшим государством континента с богатыми недрами и уникальным географическим расположением, подкрепленным мощной газотранспортной системой. Сегодня в украинском обществе присутствует легкая евро-эйфория, способная резко смениться скепсисом, если в мае на саммите «Восточного партнерства» мы не получим безвизовый режим с Европейским Союзом. Но и в случае получения вожделенной многими свободы перемещения по Евросоюзу евро-скепсис наступит.

Дело в том, что Украине предстоит некоторое время провести в предбаннике Европейского Союза. Злые языки вспомнят Турцию, которая топчется там уже десятки лет. В нашем случае срок пребывания в своеобразном карантине будет не столь продолжительным, но ощутимым. Рассчитывать, что Украина станет членом ЕС в ближайшие 10 лет можно только в случае совпадения нескольких факторов. Ключевые среди них – стремительные реформы в Украине, позволяющие окончательно избавиться от советского наследия, появление в ЕС группы лоббистов украинских интересов и устойчивый экономический рост в государствах-локомотивах Европейского Союза. Без соблюдения этих условий продвижение Украины в ЕС будет напоминать тление бикфордова шнура, партнеры по интеграции все чаще станут представать в роли строгих наставников, а украинское общество будут накрывать волны евро-скепсиса.

Возможно ли избежать разочарования в ходе евроинтеграции? Скорее всего, да, если уже сегодня найти правильный подход к ее толкованию и пояснению. Для Украины продвижение в Европейский Союз – это движение к более высоким стандартам жизни гражданина во всех сферах – от материальной до политической. Нашей стране предстоит осознать свой вес на континенте, а в ЕС его уже осознали, потому не будут торопиться с инкорпорацией Украины. Требуемые от нашей страны реформы болезненны, но логичны – ведь это мы хотим стать членом Евросоюза, а не его страны – украинской областью. Нам предстоит постепенно осознать центральноевропейскую идентичность, укрепиться на Балтийско-Черноморской дуге, реформировать экономику и общественно-политические отношения. Для Украины на пути евроинтеграции самым главным, как представляется, будет не потерять себя, совместить адаптацию общеевропейских ценностей с сохранением идентичности. И осознавать, что достижения на этом пути будут работать в интересах Украины, даже если она не вступит в ряды Евросоюза лихим кавалерийским наскоком.

Сегодня наша страна является Золушкой на карте Европы – с самой низкой зарплатой, с минимальной для европейцев продолжительностью жизни среднестатистического гражданина, с войной на востоке государства, со многими проблемами. Оставаясь серой зоной на континенте, мы вряд ли сможем вырваться из этого болота. Поэтому Украине необходимо быть реалисткой, требовать невозможного и продвигаться вперед, используя процесс евроинтеграции как основу для своей модернизации.