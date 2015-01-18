Украинские военные получили приказ открывать массированный огонь по боевикам – Бирюков

Об этом сообщил советник президента, помощник министра обороны Юрий Бирюков в Facebook.

"Доброе утро, страна. 8:01, уже можно сказать о том, что два часа назад вся группировка наших войск в секторе Б получила приказ и открыла массированный огонь по известным позициям сепаров", - написал Бирюков.

Таким образом произошло прекращение объявленного ранее безогневого режима.

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"Мы соблюдали перемирие, да? Мы показывали, что заинтересованы в спокойном урегулировании, так? Ну так вот, сегодня мы покажем насколько мы умеем бить по зубам", - добавил он.

Ранее штаб АТО сообщал, что ситуация в зоне АТО остается напряженной - начиная с 18 часов, террористы совершили 28 обстрелов позиций украинских военных.