Весной в Киеве появится новая патрульная служба вместо ГАИ – Аваков

Об этом сообщил на своей странице в Facebook министр внутренних дел Арсен Аваков.

"Скоро в Киеве ГАИ не будет. Будет новая полицейская патрульная служба", - пишет он.

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Набор людей на обучение в новую патрульную службу начнется 20 января 2015 года. Претенденты, которые пройдут конкурсный отбор и тестирование, пройдут трехмесячный тренинг.

После столицы патрульные службы создадут и на остальной территории Украины.