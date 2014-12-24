Весной в Киеве появится новая патрульная служба вместо ГАИ – Аваков
09:13, 24 декабря 2014Политика
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Набор людей на обучение в новую патрульную службу начнется уже 20 января 2015 года.
Претенденты пройдут трехмесячный тренинг / dk.lviv.ua
Об этом сообщил на своей странице в Facebook министр внутренних дел Арсен Аваков.
"Скоро в Киеве ГАИ не будет. Будет новая полицейская патрульная служба", - пишет он.
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Набор людей на обучение в новую патрульную службу начнется 20 января 2015 года. Претенденты, которые пройдут конкурсный отбор и тестирование, пройдут трехмесячный тренинг.
После столицы патрульные службы создадут и на остальной территории Украины.
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