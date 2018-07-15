Порошенко: нет оснований считать, будто томос на автокефалию УПЦ уже «у нас в кармане»

Президент признал, что ситуация с обретением украинской православной церковью автокефалии - непростая, а противодействие в этом вопросе - масштабное и системное.

Президент Петр Порошенко отметил, что сейчас нет никаких оснований считать, что томос на автокефалию православной церкви в Украине "уже у нас в кармане".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на встрече с участниками всеукраинского паломничества в Зарванице во время поездки в Тернопольскую область.

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"С первых же дней своего президентства я поставил цель добиться от Константинопольской «матери-церкви» предоставления автокефалии Украинской поместной православной единой церкви", - отметил глава государства.

Порошенко добавил, что "наконец-то мы уже услышали ряд позитивных сообщений". В частности, о том, что присоединение Киевской метрополии к Московской церкви, которое произошло в XVII веке, было осуществлено вопреки канонам, а также о том, что право на предоставление автокефалии принадлежит исключительно вселенскому патриарху и Синоду.

"О том, что Константинопольская церковь - это церковь-мать для украинских православных. А Москва, которая претендует на «материнство», в действительности является дочерней по отношению к церкви в Киеве. И главное - о том, что, когда возникает независимое государство, естественным следствием возникновения государства является создание своей независимой православной церкви", - сказал президент.

Он отметил, что автокефалия не является "заботой только украинских православных", а вопросом "нашей украинской независимости".

"Поэтому и оказывают такое яростное сопротивление Москва и ее «пятая колонна» внутри Украины. Даже некоторые политики, которых принято считать проукраинскими, позволяют себе передавать сигналы наружу, что, мол, не стоит спешить с предоставлением автокефалии", - отметил Порошенко.

Да, подытожил он, "ситуация непростая", а противодействие в этом вопросе - масштабное и системное.

"Нет никаких оснований считать, что томос уже у нас в кармане. Нам с вами остается две вещи для того, чтобы его получить: молиться и верить, и бороться", - констатировал президент.

Как сообщал УНИАН, 17 апреля на встрече с лидерами парламентских фракций президент заявил, что он и иерархи УПЦ КП и УАПЦ решили официально обратиться к вселенскому патриарху Варфоломею I с просьбой о предоставлении автокефалии православной церкви в Украине и просят парламент поддержать это обращение.

19 апреля Верховная Рада приняла постановление о поддержке обращения президента к вселенскому патриарху о предоставлении томоса на автокефалию Православной Церкви в Украине.

22 апреля святой и священный синод Вселенского патриархата принял к рассмотрению обращение президента Украины о предоставлении автокефалии.

15 мая Порошенко заявил, что Украина уже "очень-очень близка" к получению томоса.