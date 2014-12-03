В межфракционной группе «Укроп» заявили о намерении собирать подписи за недоверие Яреме

Об этом сообщил внефракционный народный депутат Борис Филатов, передает Еспресо.TV.

Он сообщил, что три дня назад группа депутатов наведалась к заместителю Яремы и подала 7 запросов относительно результатов расследования убийств на Майдане, Иловайской трагедии и других резонансных дел.

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"После окончания срока, если мы получим отписки, мы будем инициировать сбор подписей за выражение недоверия Яреме", - предупредил Филатов.