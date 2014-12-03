В межфракционной группе «Укроп» заявили о намерении собирать подписи за недоверие Яреме
15:26, 03 декабря 2014Политика
1 0
Группа внефракционных депутатов намерена объявить сбор подписей в Верховной Раде за выражение недоверия генеральному прокурору Украины Виталию Яреме.
Внефракционные депутаты хотят объявить сбор подписей за недоверие Яреме / УНИАН
Об этом сообщил внефракционный народный депутат Борис Филатов, передает Еспресо.TV.
Он сообщил, что три дня назад группа депутатов наведалась к заместителю Яремы и подала 7 запросов относительно результатов расследования убийств на Майдане, Иловайской трагедии и других резонансных дел.
Читайте такжеЯрема пообещал оперативно информировать о ходе расследования событий на Майдане
"После окончания срока, если мы получим отписки, мы будем инициировать сбор подписей за выражение недоверия Яреме", - предупредил Филатов.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter