Руфер Мустанг поменял имя. Теперь он Слава Украине
01:55, 25 ноября 2014Политика
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Руфер Мустанг, известный тем, что раскрасил в желто-синий цвет звезду на московской высотке, взял себе новое имя - Слава Украине.
Руфер Мустанг поменял имя. Теперь он Слава Украине / 1+1
Он сказал об этом в эфире программы "Храбрые сердца" на телеканале "1+1", передает ТСН.
Мустанг добавил, что это имя теперь у него записано в паспорте. Отчество он не изменял, но не стал его раскрывать.
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Ранее советник главы МВД Антон Геращенко сообщал, что Мустанг собрался сменить фамилию и имя, "и так, чтобы они стали поперек горла в России, и наоборот вдохновляли украинцев на новые свершения".
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