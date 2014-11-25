Руфер Мустанг поменял имя. Теперь он Слава Украине

Он сказал об этом в эфире программы "Храбрые сердца" на телеканале "1+1", передает ТСН.

Мустанг добавил, что это имя теперь у него записано в паспорте. Отчество он не изменял, но не стал его раскрывать.

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Ранее советник главы МВД Антон Геращенко сообщал, что Мустанг собрался сменить фамилию и имя, "и так, чтобы они стали поперек горла в России, и наоборот вдохновляли украинцев на новые свершения".