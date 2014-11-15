Стоимость поставленного в оккупированный Донбасс газа Кабмин компенсирует из пенсий жителей региона

Об этом заявил премьер-министр Украины Арсений Яценюк в прямом эфире программы “Шустер-Live” на Первом национальном в пятницу вечером.

«Вся сумма неоплаченной электроэнергии и газа, которая поставляется Украиной в Донецк и Луганск, будет взята из тех средств, которые мы зарезервировали на социальные выплаты и пенсии. Это справедливо. Вся страна платит... в этих условиях мы помогаем Донбассу, но мы обязаны, соответственно, компенсировать эту сумму средств», - сказал он.

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Он уточнил, что в среднем в месяц эти территории потребляют электроэнергию на сумму около 700 млн грн, а за газ до конца текущего года сумма составит около 2 млрд грн.

«У нас хватает средств более чем на полгода на то, чтобы те средства, которые не выплачены в качестве компенсаций, льгот, субсидий, пенсий, были зачтены как оплата за газ и электроэнергию», - добавил глава правительства.