«Премьер-министр ДНР» наказал боевиков из «Оплота» за кровавую драку - СНБО

Об этом УНИАН сообщили в Информационно-аналитическом центре СНБО.

«Эта ситуация неприятная. Вдвойне неприятно, что в этом участвовали бойцы моего подразделения «Оплот». По факту проведено расследование, 12 человек уже арестованы. Идут следственные мероприятия», – заявил Захарченко местным журналистам, говорится в сообщении.

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Он добавил, что для него «все военные равны». «Если бойцы нарушают устав, нарушают закон ДНР, невзирая на их должности, почести, заслуги перед отечеством, закон един для всех, вдвойне будет наказание для бойцов «Оплота», потому что это подразделение я создавал», – отметил главарь боевиков.

В Информационно-аналитическом центре СНБО Украины отметили, что располагают еще рядом неопровержимых доказательств, свидетельствующих об открыто враждебной атмосфере внутри пророссийских боевиков, в том числе среди главарей российских бандоформирований. Традиционно, предметом разногласий являются деньги в огромных суммах. В этом случае, как подчеркнули в СНБО, решение по ним уже должен принимать верховный главнокомандующий России, «потому что там тоже есть уставы и законы».