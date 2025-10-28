Подземные толчки зафиксировали в Черновицкой области.

В Украине произошло землетрясение. Об этом сообщает Главный центр специального контроля.

Как сообщается, подземные толчки зафиксировали в Днестровском районе Черновицкой области.

Землетрясение было магнитудой 1,4 (по шкале Рихтера). Оно произошло на глубине 3 км.

"По классификации землетрясений относится к неощутимым" - успокоили специалисты.

Напомним, это уже второе землетрясение в Черновицкой области за последние недели. Предыдущее зафиксировали 16 октября вблизи Новоднестровска. Тогда магнитуда составляла 2,1.

Землетрясения в Украине - эксперт предупредил об опасности

Если в Украине произойдет мощное землетрясение, сейсмическая волна может добраться до столицы примерно за пять минут. Об этом сообщил ведущий научный сотрудник Института геофизики им. С. И. Субботина НАН Украины, доктор физико-математических наук Дмитрий Гринь.

Основное влияние на Украину имеет именно зона Вранча, однако сейсмическая активность наблюдается и в других местах. В частности, в Черном море время от времени регистрируют толчки силой 3-4 балла. К сейсмоопасным территориям относятся и Карпаты.

Кроме того, определенная сейсмоактивность зафиксирована и в пределах Украинского кристаллического щита - в частности, на Полтавщине и в районе Кривого Рога. Ранее эти зоны считали относительно спокойными, однако современные приборы показали наличие подземных колебаний силой до 4-4,5 балла.

