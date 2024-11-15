Власти Гондураса объявили "красный" уровень тревоги.

Центральная Америка готовится к сильным ливням, наводнениям и оползням, которые несет тропический шторм "Сара" (Sara). Как сообщает Reuters, Центральноамериканские страны принимают срочные меры, чтобы подготовиться к встрече циклона.

Гондурас, скорее всего, первым почувствует его влияние, поскольку шторм медленно движется из Карибского моря к его северному побережью. Скорость движения составляет около 16 км/ч, и, согласно прогнозам Национального центра ураганов США (NHC), сила шторма может ослабнуть в ближайшие дни.

Ожидается, что Сара вызовет сильные ливни с количеством осадков от 25 до 51 см, а в отдельных районах - до 76 см. NHC предупреждает о возможных внезапных наводнениях и оползнях, которые могут нанести катастрофический ущерб. Наибольшие осадки прогнозируются в Гондурасе, после чего шторм переместится в Белиз.

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"Сара спровоцирует "опасные для жизни и потенциально катастрофические внезапные наводнения и оползни" по всему Гондурасу, прежде чем в воскресенье переместится в Белиз", - сказано в публикации.

Отмечается, что в начале следующей недели ураган "посетит" Сальвадор, восточную Гватемалу, западное Никарагуа и южные районы мексиканского штата Кинтана-Роо. Эти регионы, где традиционно выращивают кофе, могут значительно пострадать от шторма.

Власти Гондураса объявили "красный уровень тревоги" для северных территорий и ввели экстренные меры. Национальная система управления рисками страны предупреждает, что шторм может оставаться "полустационарным" у побережья Карибского моря до утра воскресенья. Вечером 14 ноября он находился в 209 км от острова Гуанаха, недалеко от берегов Гондураса.

В Гватемале, где затем ожидается Сара, жителей просят укрепить дома и подготовить запасы на случай эвакуации, тогда как в Никарагуа вице-президент Росарио Мурильо сообщил, что северное побережье страны примет основной удар стихии. Подготовка к действию стихии продолжается по всему региону.

Последние новости об ураганах

Напомним, в октябре в США ураган "Милтон" накрыл штат Флориду, оставив более 3 млн домов и предприятий без света. Шторм двигался на юг и обрушился на Сиеста-Ки возле Сарасоты, около 112 километров к югу от Тампы. В частности, в Сент-Питерсберге выпало более 41 сантиметра осадков, что привело к наводнениям. Стадион "Тропикана Филд", который расположен в Сент-Питерсберге, сильно поврежден в результате урагана, было повалено несколько кранов.

В то же время Береговая охрана США спасла капитана рыболовецкого судна - мужчина едва не стал жертвой урагана. Американец провел всю ночь в Мексиканском заливе, прежде чем его обнаружили спасатели. Говорилось, что мужчина цеплялся за кулер. Когда беднягу нашли, он находился в 30 милях (более 48 км) от берега.

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