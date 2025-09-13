Ночи в Украине также станут холоднее, местами - до +5°...+11°.

В ближайшие дни погоду в Украине будет определять поле высокого давления, поэтому существенных осадков не предвидится. В то же время на западные области частично будет влиять атмосферный фронт с дождями. Прогнозируются также незначительные изменения температуры воздуха, а в начале следующей недели на западе страны похолодает до +16°...+21°. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

По данным синоптиков, в ближайшие трое суток будет преобладать погода без осадков. Лишь в западных, а сегодня и в Винницкой областях местами пройдет кратковременный дождь, гроза.

Днем 14 сентября в западных, Житомирской, Винницкой области и на юго-востоке страны местами порывы ветра будут достигать 15-18 м/с.

Температура ночью составит +8°...+16°, на востоке страны похолодает до +5°...+11°. Днем воздух прогреется до +18°...+24°. Сегодня на Закарпатье и Одесской области до +26°, а 15 сентября в западных областях температура снизится до +16°...+21°.

Еще можно насладиться солнечной погодой на выходных, но уже скоро в Украину придет существенное изменение погоды. По словам известного синоптика Натальи Диденко, теплая и безоблачная погода, которая держится в эти дни, уступит место осенней прохладе и дождям.

Ожидается, что уже в среду, 17 сентября, западные области страны первыми почувствуют похолодание, которое будет сопровождаться дождями. Впоследствии осадки и снижение температуры доберутся и до столицы.

"Ближайший серьезный дождь на западе и севере, включая Киев, и, соответственно, похолодание предполагается в среду, 17-го сентября", - сообщила эксперт по погоде", - отметила эксперт по погоде.

