Самыми теплыми в столице будут 15 и 16 сентября.

В Киеве в ближайшие дни будет сухо и тепло, а дневная температура постепенно повысится до +25°. Однако ве следующей недели приже похолодание с дождями. Об этом свидетельствует прогноз Украинского гидрометцентра.

По данным синоптиков, в течение 13-17 сентября на Киевщине и в городе Киеве сохранится погожая погода.

13-16 сентября осадков не прогнозируется, потому что погоду будет формировать поле высокого атмосферного давления. Однако 17 сентября, по предварительным данным, местами пройдет кратковременный дождь и гроза.

Видео дня

Ветер будет преобладать с юго-востока, умеренной скорости.

Ночью по области будет +8°...+14°, что уже напоминает о дыхании осени, днем воздух будет прогреваться до +20°...+26°, то есть, еще задержится комфортное, почти летнее, тепло.

В столице ночью +12°...+14°, днем приятные +21°...+25°. Теплее всего будет 15 и 16 сентября, а 17 числа температура упадет до +21°.

В ближайшие дни погода в Украине будет формироваться под влиянием антициклона, поэтому значительных осадков не ожидается. В то же время, на западные области страны частично будет влиять атмосферный фронт, который принесет кратковременные дожди.

В течение ближайших трех суток будет преобладать сухая погода. Только на западе, а сегодня также в Винницкой области, возможны местами небольшие дожди и грозы. В воскресенье, 14 сентября, в западных, Житомирской и Винницкой областях, а также на юго-востоке страны ожидаются порывы ветра со скоростью 15-18 м/с.

Температурный режим останется относительно стабильным: ночью столбики термометров будут показывать от +8° до +16°, тогда как на востоке температура может опуститься до +5°...+11°. Днем воздух прогреется до +18°...+24°. 15 сентября на западе страны похолодает до +16°...+21°.

Вас также могут заинтересовать новости: