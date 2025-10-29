По всей стране ожидается почти сухая и довольно теплая погода.

В четверг, 30 октября, украинцев ждет идеальный осенний синоптический день. об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, в целом октябрь завершится теплой погодой. В частности, 30 числа в течение дня температура воздуха составит +12...+16 градусов, а на юге и западе местами до +18 градусов.

Свежее будет только в Сумской, Харьковской, Полтавской областях - днем +10...+13 градусов.

Дожди ожидаются ночью на востоке, а завтра вечером появятся в западных областях.

"Но все равно днем везде красивенная погода - без осадков и тепло", - порадовала прогнозом Наталка Диденко.

Погода в Киеве

В Киеве 30 октября дождей не предвидится, а в течение дня воздух прогреется до +14 градусов.

"Словом, четверг окажется хоть какой-то приятной компенсацией за отсутствие классического бабьего лета", - резюмировала эксперт по погоде.

Погода на ноябрь 2025 - прогноз на месяц

В этом году ноябрь в Украине обещает быть близким к климатической норме. Об этом информируют синоптики Украинского гидрометцентра.

По их расчетам, средняя температура воздуха в течение месяца составит от +1,6 до +7,5 °C. Это примерно на 1-2 °C выше обычных показателей, а на востоке страны температура будет соответствовать норме.

Осадков в ноябре прогнозируется от 34 до 77 мм, а в районе Карпат - местами до 100 мм, что составляет около 80-100% средних многолетних значений.

