Повышение температуры ожидается уже через несколько дней.

Уже вскоре в Украине станет теплее. Об этом на своей странице в Facebook сообщила известный синоптик Наталья Диденко.

"С 30-го октября в Украине потеплеет!" - сообщила эксперт по погоде.

Сегодня же, по ее данным, еще будет сырая и прохладная погода. "Практически повсюду 28-го октября или облачно, или с дождями словом, сырая погода. В Карпатах с мокрым снегом", - рассказала Наталья Диденко.

Видео дня

По ее данным, на западе и севере Украины западный ветер будет порывистым, временами с порывами до 15 метров в секунду.

Температура воздуха 28 октября составит +9...+12 градусов, на западе будет прохладнее, +7...+10, а на юге и юго-востоке воздух прогреется до +11...+16 градусов.

Погода в Киеве

В Киеве сегодня местами пройдет небольшой дождь, местами будут прояснения. Ожидается порывистый ветер западного направления. днем столбики термометров в столице покажут +10...+11 градусов.

В горах бушует настоящая зимняя непогода с сильным ветром. В Карпатах сегодня утром, видимость упала до 50 метров, ветер дует со скоростью 13-15 м/с, а температура воздуха -5°С.

По прогнозам Укргидрометцентра, штормить будет еще минимум два дня - до 30 октября.

Вас также могут заинтересовать новости: