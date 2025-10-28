Также предупреждение объявлено и для жителей Львовской области.

Во Львове на два дня подряд, 28 и 29 октября, объявили повышенный уровень опасности. Об этом предупреждает Львовский региональный центр по гидрометеорологии.

"По городу Львову в течение 28-29 октября порывы юго-западного ветра 15 - 20 м/с", - говорится в прогнозе.

Также порывы ветра местами ожидаются и по территории Львовской области.

Из-за непогоды на Львовщине объявлен І уровень опасности, желтый.

28 октября на Львовщине будет облачно с прояснениями. Временами пройдет небольшой дождь, в горах с мокрым снегом. Ветер 9-14 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура днем повысится до +6°...+11°.

Во Львове также ожидается облачная погода с прояснениями. Временами небольшой дождь. Ветер будет со скоростью 9-14 м/с, скорость порывов 15-20 м/с. Максимум +8°...+10°.

Во время осадков видимость будет ухудшаться. Атмосферное давление будет расти, а относительная влажность воздуха существенно не изменится.

Всего в начале недели ожидается прохождение атмосферных фронтов, а во второй половине недели Львовщина будет находиться под влиянием повышенного атмосферного давления и ожидается поступление теплых воздушных масс.

Со среды будет наблюдаться прекращение осадков. Ветер будет преобладать юго-западного направления, порывистого характера со вторника по четверг. Температура воздуха постепенно будет расти как ночная так и дневная на 3-5 градусов.

