Никто из людей не пострадал.

В Херсонской области в результате торнадо повреждены заборы и крыши домов, повалены деревья.

Как сообщает отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Херсонской области, накануне в с. Ушкалка Верхнерогачицкой территориальной громады пронесся торнадо.

«В результате ураганного ветра повреждены заборы, крыши нескольких домов и повалены деревья. Никто из людей не пострадал», - говорится в сообщении.

Отмечается, что на помощь местным жителям прибыли полицейские. Они обходят жилье граждан, общаются с местными жителями, чтобы узнать самые необходимые нужды.

«Сотрудники превенции помогают людям убирать со дворов обломки, расчищают улицу и убирают поваленные деревья. Полицейские будут работать на месте, пока не преодолеют последствия непогоды», - добавили в ведомстве.

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Автор: Светлана Макринская