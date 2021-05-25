В Херсонской области в результате торнадо повреждены заборы и крыши домов, повалены деревья.
Как сообщает отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Херсонской области, накануне в с. Ушкалка Верхнерогачицкой территориальной громады пронесся торнадо.
«В результате ураганного ветра повреждены заборы, крыши нескольких домов и повалены деревья. Никто из людей не пострадал», - говорится в сообщении.
Отмечается, что на помощь местным жителям прибыли полицейские. Они обходят жилье граждан, общаются с местными жителями, чтобы узнать самые необходимые нужды.
«Сотрудники превенции помогают людям убирать со дворов обломки, расчищают улицу и убирают поваленные деревья. Полицейские будут работать на месте, пока не преодолеют последствия непогоды», - добавили в ведомстве.
Вас также могут заинтересовать новости
- В небе над Запорожьем заметили редкое атмосферное явление (фото)
- "Будет греметь и лить везде": синоптик рассказала о погоде в Украине на завтра
- Полсотни разрушенных селений: Индию накрыл мощный циклон (фоторепортаж, видео)
- Снесены крыши и сломаны деревья: по Херсонщине пронесся мощный ураган (фото, видео)
- Американский штат Техас накрыл шторм - без света остались тысячи домов (видео)
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram