Галина Денисюк раскрыла, что будет в тренде этой весной и летом.

Весна-лето 2025 - сезон, который будет богат на эксперименты, но при этом всегда будет искать гармонии между комфортом и элегантностью. Для того, чтобы точно разобраться в основных модных трендах, УНИАН пообщался с одной из самых известных украинских стилисток Галиной Денисюк, которая имеет богатый опыт работы в индустрии и активно влияет на модные тенденции в Украине.

Спортивный стиль: воплощение удобства и элегантности

"Спортивный стиль остается на пике популярности. Но весна-лето 2025 - это не просто кроссовки и спортивные костюмы. Это комбинация элегантности и удобства, - объясняет Галина Денисюк.- Понимаете, мода сейчас не такая, как была десять лет назад, когда спортивный стиль воспринимался лишь как часть тренировочного процесса. Сейчас спортивные элементы - это стиль жизни. Они гармонично вписываются в повседневный гардероб."

Что важно знать о спортивном стиле 2025 года?

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По словам Денисюк, тренды в спортивном стиле 2025 года обращаются к более мягким, женственным элементам. Спортивный костюм из трикотажа с легким наполнением, удобные блузы, эластичные брюки, которые позволяют вам двигаться свободно - вот что будет актуально.

"Однако я акцентирую на том, что спортивный стиль этого сезона - это не просто удобство, а элегантность. Это сочетание комфорта и стильных материалов, таких как мягкий шелк, костюмные ткани и другие материалы, которые добавляют изящества", - говорит стилист.

Рекомендация от стилиста: Если вы выбираете спортивный костюм, не бойтесь сочетать его с изящными аксессуарами. Например, носите спортивную куртку с маленькой кожаной сумочкой или с большими серьезными часами. Это создаст контраст между женственностью и силой.

Белый цвет: универсальность и чистота

"Белый - это не просто цвет. Это состояние души. Я считаю, что этот цвет является абсолютно универсальным и подходит каждому, - говорит Галина Денисюк. - И если вы думаете, что белый - это только для весны, то ошибаетесь. Осенью и зимой он тоже может быть актуальным, но весной и летом именно белый цвет выходит на первый план."

Почему белый остается трендом в 2025 году?

По словам Денисюк, белый цвет придает легкости и свободы. Кроме того, он не просто освежает образ, но и выглядит очень элегантно. Сегодня можно комбинировать белый с другими оттенками - от пастельных до более ярких цветов. Белый будет идеальным как для офисного образа, так и для вечернего выхода.

Рекомендация от стилистки: Если вы хотите подчеркнуть элегантность, выбирайте классическую белую рубашку, добавляйте к ней черные брюки или юбку-карандаш и бежевые туфли. Это беспроигрышный вариант на каждый день, который всегда будет выглядеть актуально.

Экстраобъемы: простор для самовыражения

"В этом сезоне модными будут не просто большие объемы, а настоящий максимализм. Чем больше рукава, тем лучше!" - смеется Галина Денисюк.- Это не просто о моде, это о свободе, о том, чтобы выйти за пределы привычных рамок, о творчестве. Я считаю, что экстраобъемные вещи помогают выразить себя."

Что именно будет актуально в экстраобъемном стиле?

Расширенные рукава, платья с плиссированными элементами, огромные воротники и декор - все это сделает вас центром внимания, продолжила Денисюк. И здесь главное - не переборщить.Ключевое правило: одна большая деталь должна быть акцентом. Например, если вы носите платье с большими рукавами, воздержитесь от больших сумок или безумных аксессуаров.

Рекомендация от стилистки: Платье с объемными рукавами из струящейся ткани и гладкими лаконичными ботинками - вот идеальный образ для вечеринки или даже для офиса, если ваша работа позволяет такие креативные выдумки.

Бохо-стиль: свобода и творчество

"Бохо - это для тех, кто хочет выразить себя через одежду, кто хочет почувствовать свободу. Это стиль, который позволяет сочетать необычные вещи, создавать микс культур, - рассказывает Галина.- Мы видим большой тренд на этнические элементы и природные ткани: лен, хлопок, шелк. Важны не только визуальные элементы, но и эмоции, которые они передают."

Как правильно носить бохо в 2025 году?

"Главное - это свободные силуэты. Если раньше мы видели много цветных элементов в стиле бохо, то в этом году дизайнеры обращаются к более сдержанным, естественным оттенкам. Конечно, цвета, такие как горчичный, оранжевый или коричневый, добавляются в образы, но главным остается баланс", - говорит Галина.

Рекомендация от стилиста: Надевайте свободное платье из натурального льна с этническими принтами и дополняйте его массивными украшениями из дерева или керамики. Завершите образ сандалиями на плоской подошве.

Экологический подход и устойчивость: ответственность в моде

"Мода должна быть не только красивой, но и ответственной, - утверждает Галина Денисюк, - Этот тренд набирает обороты, и я думаю, что это важный шаг для индустрии. Материалы должны быть экологичными, а бренды должны работать с устойчивостью и уменьшением негативного влияния на окружающую среду."

Что именно мы увидим в этом тренде в 2025 году?

"Мы видим все больше использования переработанных тканей, органического хлопка и инновационных материалов. Однако важно понимать, что устойчивый подход - это не только материалы, но и процесс производства. Современные бренды должны ставить акцент на этичность и уменьшение отходов", - добавляет стилист.

Рекомендация от стилистки: Если вы выбираете одежду, обратите внимание на этикетки, которые указывают на экологичность материала. Например, льняные платья, которые не только выглядят стильно, но и являются натуральными и не вредят экологии.

"Я всегда говорю: не бойтесь быть собой. Мода - это о том, как вы себя чувствуете, - подытоживает Галина Денисюк. - В этом сезоне, как никогда ранее, важно не просто следовать трендам, а адаптировать их под себя.Мода - это не просто об одежде, это о вашем ощущении комфорта и стиля. Мода - это ваша история, и она должна быть только вашей".

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