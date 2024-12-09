Звезда 'Конотопской ведьмы' высказалась о муже, уехавшем за границу: 'Он невероятный'

Мужчина живет и работает в Европе.

Звезда фильма о мести российским оккупантам за все преступления в Украине "Конотопская ведьма" Татьяна Малкова не скрывает, что ее супруг Дмитрий Малков живет и работает за границей.

Она говорит, что ее семья не сталкивалась с хейтом из-за этого, потому что ее супруг занят благородным делом.

"Да, работает в Европе (муж, - УНИАН). Я не слышала упреков, потому что он занимается очень благородным делом. Он снимает патриотическое кино об Украине для европейцев, чтобы они не забывали, что у нас происходит. Он снимается и как актер, и снимает как режиссер, поэтому, к счастью, этих упреков не было", - сказала Малкова в интервью "РБК Украина".

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Она также рассказала, изменились ли их отношения на фоне войны. По словам актрисы, у них могут возникать конфликтные ситуации, но это, как говорит звезда, точка роста.

"Наши отношения меняются вообще каждый день, каждый раз это такая серьезная тема для испытания, для развития. Я ему чрезвычайно благодарна, что он, как бы трудно ни было, ему и мне, как бы ни были нервные такие срывы и многие болезненные вопросы, но так или иначе мы пытаемся их решать. И после каждого этапа мне чувствуется, что наши отношения на новом уровне, и это очень классно. Я очень за это благодарна, я его люблю, и это невероятный человек", - отметила Татьяна.

Напомним, ранее Татьяна Малкова рассказала о домогательствах известного актера.

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