Артистка говорит, что хочет быть "выше всего этого".

Украинская певица Елизавета Иванцив, более известная под псевдонимом Елка, наконец высказалась о нападении Российской Федерации на ее родину.

Как известно, 43-летняя певица родилась в Ужгороде, однако во взрослом возрасте переехала в Россию и осталась там. Несмотря на то, что РФ осуществила полномасштабное вторжение в Украину, артистка продолжила жить в стране-агрессоре и молчать о незаконной войне.

Недавно в сети появилось видео, вероятно, с концерта певицы. В определенный момент Елка обратилась к поклонникам с речью. "Вы все знаете, где я родилась и жила 22 года. И откуда я приехала. Я не дала на эту тему ни одного комментария. Потому что я считаю, что мы должны иметь силы оставаться выше всего этого", - говорит она.

Артистка добавила, что желает всем "мудрости и мира" и ей очень не хочется, чтобы "что-то плохое происходило". Что именно происходит прямо сейчас - она не уточнила:

"Пусть, пожалуйста, у тех, кто этим всем... рулит, хватит мудрости сделать так, чтобы это было не больно. Потому что я волнуюсь об этом ежедневно, у меня болит сердце. У меня там мамочка, у меня там столько друзей. У каждого из вас в Украине огромное количество друзей. И я не знаю человека, который бы не волновался по этому поводу".

Напомним, недавно украинский певец Игорь Целип призвал запретить въезд в Украину артистам, которые остались в России и молчат о войне.

