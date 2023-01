Брэд Пейсли сказал, что направит все усилия на помощь Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что всемирно известный исполнитель кантри-музыки, многократный лауреат премии "Грэмми" и Academy of Country Music Awards Брэд Пейсли присоединился к команде послов платформы UNITED24 и будет поддерживать направление "Восстановление Украины".

"Мы должны привлекать как можно больше известных людей, которые будут привлекать внимание к возобновлению пострадавших от войны домов для украинцев", - написал Зеленский в своем Telegram-канале.

Пейсли же ответил, что, как и многие люди в Америке, не знал, как помочь украине из США. Однако он рад, что ему удалось присоединиться к платформе и протянуть руку помощи украинцам.

"Как американец я вижу, как мы похожи, сколько у нас общих ценностей с отважными украинцами, и я сосредоточу усилия на том, чтобы помочь украинским семьям восстановить свой дом и вернуться домой", – сказал артист.

Кто такой Брэд Пейсли

Брэд Пейсли - американский кантри-исполнитель и автор песен, один из самых популярных в 2006-2010 годах в своём стиле в Billboard Top 200.

В возрасте десяти лет Пейсли впервые выступил перед публикой в церкви. В 13 лет он написал свою первую песню "Born on Christmas Day". Пейсли брал уроки игры на гитаре у местного гитариста Кларенс Годдарда, с которым вскоре образовал группу под названием Brad Paisley and the C-Notes.

В 2011 году Пейсли выпустил автобиографическую книгу "Дневник музыканта" о том, как формировалась его судьба под воздействием гитарной музыки разных стилей: кантри, блюза и рок-н-ролла.

