Даже после мучительной новости она продолжала помогать раненому военному.

Бывшая жена комика и раненого военного Виктора Розового Ольга Мерзликина впервые откровенно рассказала свою версию их отношений. В частности, девушка поделилась, как узнала об изменах своего партнера.

Еще перед началом полномасштабного вторжения Ольга начала замечать первые "звоночки" неверности ее мужа, однако, тогда она поверила ему на слово и закрыла глаза на определенные факты. Конкретные доказательства многочисленных измен Мерзликина нашла, когда Виктор находился на реабилитации после тяжелого ранения на фронте.

"Он пробыл в Киеве несколько недель... Я сажусь, беру его телефон и почему-то меня потянуло зайти в фотографии. Я вижу там скрытые, меня это очень удивило. Я захожу в скрытые фотографии и у меня просто падает земля из-под ног. Там куча скринов с сайтов знакомств, девушек, их соцсетей, фотки с голыми девушками", - заявила она в интервью Маше Ефросининой.

Ольга призналась, что очень болезненно пережила это, поскольку уже была истощена травмами мужа. Она не могла тогда начать тяжелый разговор и поставить точку в отношениях, ведь волновалась за состояние Розового.

"Я сижу, я ранена его ранением и сейчас меня ранило второй раз, я слова не могу сказать - у меня выходит земля из-под ног, у меня разбиваются все планы на будущее с ним... Я смотрю на него - мне хочется затоптать ногами его, но я не могу это сделать. Я даже не могу подать вида, что я что-то увидела, потому что он в таком состоянии, что ему это может навредить. Я звоню подруге говорю я сейчас упаду в обморок", - вспомнила Мерзликина.

Девушка продолжала помогать Виктору с уходом, ведь именно с ней его реабилитация была более успешной. Она решила обратиться за советом к врачам, чтобы знать как правильно начать с ним серьезный диалог в его тяжелом состоянии. По указанию специалистов, Розовому наняли психотерапевта.

"Я ждала момента, когда можно пойти к нему на разговор и в какой-то момент, когда я пришла через несколько дней, я беру телефон, а скрытые фотографии удалены. Я такая: "то есть ты знаешь, что происходит, но сам на этот разговор не идешь. Он приходит и такой: "А чего ты пришла? Ты же хотела сама побыть". И меня накрыло, у меня тогда просто глаза кровью налились, я говорила очень плохие вещи, потому что я была разбита очень сильно. Я все сказала, что думала в тот момент. Я не хотела думать ни о каких разводах, мне просто было очень больно и я хотела услышать его позицию, почему так происходило", - призналась Ольга.

Напомним, что пара Мерзликиной и Розового пробыла в отношениях 13 лет, из которых один год официального брака. Недавно они официально разошлись, после чего Виктор дал скандальное интервью Рамине Эсхакзай.

