Компанию влюбленным также составил отец ведущей.

Ведущая 1+1 Соломия Витвицкая показала новые фото с женихом-военным Алексеем Ситайлом.

Звезда на днях побывала в Житомире. Именно в этом городе Соломия посетила книжный форум и прогулялась по улочкам вместе с возлюбленным, а также и со своим отцом Вячеславом.

"Прогулка по Житомиру с любимыми мужчинами - женихом и папой", - подписала фотографии Витвицкая в Instagram.

К слову, на снимках Соломия, ее папа и Алексей позируют на камеру, обнимаются и улыбаются.

Реакция сети

Подписчики засыпали комплиментами Витвицкую, ее избранника и отца в комментариях:

"Как хорошо, когда родные мужчины рядом"

"Вы невероятная, и ваши мужья также"

"Ваши любимые мужчины похожи между собой".

К слову, Соломия впервые сообщила о романе с Алексеем в феврале 2024 года. Она рассказывала, что их объединило волонтерство. А в этом году 14 февраля, в День всех влюбленных, военный сделал ведущей предложение. Когда будет свадьба - пара пока не отмечает.

Напомним, ранее Соломия Витвицкая поздравила жениха-воина с особым праздником.

