МУАЯД ответил на обвинения в сексизме и украинофобии.

Участник Национального отбора на "Евровидение-2025" МУАЯД, который попал в скандал из-за репостов в сети оскорбительных роликов об Ирине Фарион и видео с россиянами, отреагировал на возмущение украинцев. Артиста, как известно, обвинили в сексизме и дискриминации женщин, поэтому он не стал молчать и вышел на связь с заявлением.

Пользователи в сети распространили скриншоты репостов певца в одной из соцсетей. На них было видно, что исполнитель репостил оскорбительное видео с языковедом Фарион, россиянином Егором Кридом и российские песни.

В своем Instagram он прокомментировал инцидент и отметил, что Нацотбор оказался эмоционально сложным для него. МУАЯД даже сравнил конкурс с "голодными играми", где 10 участников соревнуются за место в финале.

Видео дня

По его словам, он непричастен к украинофобному или сексистскому контенту. В то же время артист не скрывает, что в прошлом общался на русском и использовал его в публичном пространстве, но сейчас он не поддерживает все, что связано с РФ.

"Я не имею никакого отношения к контенту украинофобного или сексистского содержания. Отрицать не буду, что раньше частично вел инстаграм на русском. Мне украинский язык давался сложнее, но из уважения к стране, гражданином которой я выбрал быть, стараюсь постепенно переходить полностью на украинский и развивать украинскую культуру", - заверил участник Нацотбора.

Он снова подчеркнул, что отвергает любые обвинения в сексизме. Музыкант отметил, что в нем с детства воспитывали любовь и уважение к женщинам, а также к пожилым людям. В то же время МУАЯД отказался комментировать ролики о покойной Фарион и с путинистом Кридом.

"Обвинения в сексизме просто не укладываются у меня в голове. Меня воспитали в мусульманской семье с большим уважением к женщинам, пожилым людям и всему окружению. У меня есть мама, бабушка, две сестры, девушка и всегда стремлюсь действовать с уважением и оставаться верным своим принципам. Но здесь, пожалуй, мое окружение лучше меня скажет. Потому что не понимаю, почему я должен оправдываться в этом", - добавил исполнитель.

Пока неизвестно, удастся ли МУАЯДу пройти в финал, поскольку пока продолжается голосование в "Дії" за 10-го финалиста Нацотбора. Певец участвует в конкурсе с песней "AMNESIA".

Напомним, ранее Руслана отреагировала на скандал участника Нацотбора с музыкой РФ. Как известно, артист ENLEO признался, что слушает российскую музыку во время войны. Победительница "Евровидения-2004" убеждена, что "ничего страшного" не произошло.

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