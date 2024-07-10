Артист, несмотря на падение, продолжил концерт.

Известный украинский певец, фронтмен группы "Друга Ріка" Валерий Харчишин упал со сцены. Прямо во время своего выступления артист упал на зрителей.

Конфуз произошел на одном из концертов коллектива во Львове. Поклонники сняли момент падения исполнителя и распространили его в сети. Харчишин как раз исполнял популярную композицию "Вже не сам". Однако неожиданно он оступился и буквально "полетел" со сцены на пол. Там стояли зрители, но никто не травмировался.

Сам Валерий, как видно на видео, также не пострадал. Он с улыбкой быстро поднялся и продолжил концерт. Поклонники поддержали певца, и вместе с ним зал исполнил припев песни "Вже не сам".

В дополнение, фанаты подметили важный момент, что лидер "Другої Ріки" поет во время выступлений вживую. Во время его падения не было слышно трека, а когда он поднялся, то продолжил пение.

К слову, подобный инцидент произошел на концерте alyona alyona и Jerry Heil. Известный юморист Тарас Яремий, который выступал вместе с артистками, оступился и упал на пол.

Напомним, ранее Валерий Харчишин рассказал о неизлечимой болезни сына. Певец назвал, какие симптомы присущи редкому заболеванию.

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