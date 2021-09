Тринни Вудал не заметила, как у нее расстегнулся бюстгальтер.

Британская фэшн-модель Тринни Вудал вышла в прямой эфир, в котором хотела продемонстрировать свое преображение. Но закончилось это настоящим конфузом.

В момент, когда Тринни снимала кофту, у нее засветилась обнаженная грудь. И все потому, что звезда не заметила, как расстегнулся ее бюстгальтер. Когда подписчики указали Вудал на ее "промах", она удалила видео из Instagram, чтобы не попасть в бан. Но видео уже успело разлететься по всей сети.

Что известно о Тринни Вудал

В Instagram у Тринни почти миллион фолловеров, которым она рассказывает о трендах моды. Также она фэшн-эксперт на американском телевидении.

Кроме того, Вудал выпустила книгу с модными советами, которая стала "настольной" для любителей моды. Еще Тринни стала соавтором книги What Not to Wear, которая получила британскую книжную премию. Было продано более 670 000 экземпляров. В соавторстве с ней вышло еще 11 книг с советами о моде, некоторые из которых стали бестселлерами в Соединенном Королевстве и Соединенных Штатах, а сейчас было продано более 3 миллионов копий по всему миру.

В 2003 году она запустила линейку корректирующих трусиков Trinny & Susannah's Original Magic Knickers, которые продаются в 30 странах мира.

Вас также могут заинтересовать новости:

Автор: Диана Могилевич