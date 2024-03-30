В их отношениях давно были кризисы.

Американская актриса Тори Спеллинг, которая стала известной благодаря роли Донны Мартин в сериале "Беверли-Хиллз, 90210", после 18 лет супружеской жизни подала на развод с актером Дином МакДермоттом. Об этом пишет издание People.

Сначала сам мужчина рассказал о проблемах в отношениях у себя в Instagram, однако сразу удалил пост. А позже в заявлении было указано, что решение разойтись они приняли еще в прошлом году из-за непримиримых разногласий в паре.

Недавно Тори написала заявление в суд, чтобы экс-супруг выплачивал ей алименты на пятерых общих несовершеннолетних детей. Также она хочет единоличную физическую опеку над потомками и совместную юридическую опеку с правами Макдермотта на посещение.

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Что известно об отношениях Тори Спеллинг и Дина МакДермотта

Пара поженилась в 2006 году, через несколько лет влюбленные возобновили свои клятвы и считались крепким актерским тандемом. Однако поговаривали, что все не так легко в их семье. В 2014-м году Дин публично рассказал о своих изменах, но Тори пыталась сохранить их брак.

"Нам пришлось начать все сначала. Нам пришлось полностью измениться. Мы не просто так все еще вместе, мы связаны и сплотились как пара", - говорила актриса.

Но, по словам друзей пары, Спеллинг не смогла снова доверять мужу, который еще и начал злоупотреблять алкоголем и наркотиками.

Напомним, недавно актриса Натали Портман официально развелась с мужем после измены.

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