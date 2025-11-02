Инна также написала о своих принципах воспитания.

Жена украинского ведущего Тимура Мирошниченко - адвокат Инна - показалась сразу с четырьмя детьми.

В своем Instagram она опубликовала новое фото с Ангелиной, Мией, Марко и Марселем. По словам блогерши, дети очень разные между собой и у каждого есть свои особенности.

"Мои дети очень разные. Их отличает далеко не путь появления в нашей семье. Каждый из них уникален и не похож на другого. И вместе они будто сочетание несочетаемого. У меня есть дети гиперактивные, а есть гипермедленные. Есть те, кто ест все и всегда голоден, а есть переборчивые веганы. Есть те, кто встает с первыми лучиками, а есть те, кто спит до последнего. Есть нормотипичные, а есть нейроотличительные. Есть те, кто любит громко кричать, а есть те, кто ходит в звукопоглощающих наушниках. Есть те, кто ценит собственное пространство, а есть те, кто всегда прижимается к другому. Есть те, кто самостоятельно регулирует свое время, а есть те, от кого надо прятать гаджеты и пульты. Но магия в том, что они очень мирно сосуществуют, будто дополняя друг друга", - написала Инна.

Видео дня

Она также добавила, что любовь - это то, на чем базируются ее принципы воспитания детей.

"Каждый уникальный, особенный, непревзойденный и прекрасный в том, какой он есть. Абсолютно независимо от того, считается ли это нормой в общепринятом смысле. И это навык, которым я овладеваю каждый день благодаря им. Ломая стереотипы и представления о мире, которые воспитали во мне. Разрушаю все и строю заново на фундаменте любви и уважения. Воспитывая самоценность, а не комплексы. Ты можешь быть неправ, ты можешь быть наказан, ты можешь огорчить других. Но все это никак не влияет на то, любят ли тебя. Любовь - это база, которая всему придает смысл и значение", - подчеркнула Инна.

К слову, супруги Мирошниченко воспитывают четырех детей. У Инны и Тимура есть биологическая дочь Мия, которой 6 лет и 5-летний сын Марко, а также двое приемных детей - мальчик Марсел, которому 4 года и 10-летняя девочка Ангелина.

Напомним, ранее Инна Мирошниченко призналась, что нашла мать приемного сына.

Вас также могут заинтересовать новости: