Сказочная Tayanna снялась в эротической фотосессии для мужского глянца

Певица слегка обнажила тело.

Украинская певица Tayanna снялась в эротической фотосессии для глянцевого журнала XXL.

На снимке девушка предстала в шелковой розовой блузке на завязках с длинным рукавом. При этом сама блузка была расстегнута, а завязки еле прикрывали интимные места певицы. Стоит отметить, что у звезды подтянутый пресс и стройные ножки.

Читайте такжеTayanna рассказала, как ее муж ушел к певице Ани Лорак

"Сегодня как никогда женщина должна уметь чувствовать свою красоту. Нашей воле, энергии и мастерству подвластно все, мы проектируем красоту вокруг - нежностью меняем мир. Конечно, нужно работать над своим внутренним и внешним состоянием, чтобы быть примером своим детям, своим поклонникам и даже тем, кто не любит тебя. Я, как и многие женщины, ежедневно выстраиваю свою жизнь, становлюсь сильнее и открытей", - написала певица.

Фанатам звезды очень понравилась обложка глянца. Они осыпали Tayanna множеством комплиментов.

"О Боги! Как же ты прекрасна, милая", "Вау", "Очень красиво", "Сильные слова! Вы вдохновляете!", "Сказочная", "Богиня моя", - написали фанаты.

Как сообщал УНИАН, Tayanna презентовала новую песню, которая заставляет поверить в себя.

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram